'Thui chó mẹ trước mắt chó con, ác với nó quá'

Video: Chó con run rẩy chứng kiến mẹ bị làm thịt

Đó là ý kiến của một trong rất nhiều độc giả phản hồi bài viết “Ai nỡ giết, ăn thịt chó hãy xem video này, có lương tâm sẽ từ bỏ” trên VTC News. Trong clip được dẫn trong bài (và được lan truyền mạnh trên mạng xã hội trước đó), chú chó con mắt như đang khóc, cơ thể rung lên từng cơn vì kinh sợ. Gần đó, trên sân xi măng bên hông một ngôi nhà, có mấy người đang thui chó mẹ. Mặc dù clip không có hình ảnh ghê rợn, camera lia rất nhanh qua cảnh thui chó nhưng nhiều người vẫn bị ám ảnh bởi ánh mắt và cơn run rẩy của chú chó con.

Sang: "Ít nhất đừng để con chó chứng kiến cảnh mẹ nó bị giết chứ, như vậy ác với nó quá".

Nguyễn Quang Đức: Người ta thường che mắt con nít trước những cảnh chết chóc. Nếu có giết thì đừng giết trước mặt nó. Nhìn thấy mẹ bị giết trước mặt mình bất kỳ là người hay động vật cũng khóc thôi. Một cảnh tượng tàn nhẫn”.

Nguyễn Thu Giảng: “Xem mà không cầm được nước mắt. Thương cún quá đi. Mấy người làm thịt mẹ nó trước mặt nó thật đáng lên án. Quá vô tâm và tàn nhẫn”.

Huỳnh Văn Mười: “Toàn thể nhân dân nên tẩy chay ăn thịt chó đi vì chó là bạn thân thiết nhất với các bạn trong gia đình! Chó là người bạn trung thành tuyệt đối với bạn, tại sao lại ăn thịt nó? Tàn nhẫn và vô lương tâm khi để chó con hứng kiến cảnh đó bạn ơi”.

Ánh mắt gây ám ảnh của chú chó con.

Văn Đa: “Cứ suy ra từ mình. Gia đình cũng có tổ ấm, có mẹ, có con, có vợ, có chồng rồi ông bà anh chị em thì thì con vật sinh ra ở trên cõi đời này cũng vậy. Nó cũng có tình cảm yêu thương, cũng có gia đình của nó cũng biết bảo vệ che chở cho nhau khi bị tấn công. Thế tại sao con người không hiểu và yêu thương che chở cho chúng mà nỡ giết hại chúng, không thấu hiểu nỗi đau khổ của chúng? Năm ngoái nhà tôi nuôi một con chó, khi có việc 2 vợ chồng tôi phải vào Quảng Trị 3 ngày. Trước khi đi, tôi đã mua sẵn thức ăn và nhờ chú hàng xóm hàng ngày sang cho nó ăn uống cẩn thận mà trong lòng tôi luôn đau nhói vì thương nó ở nhà một mình buồn tủi không có người vuốt ve âu yếm nói chuyện với nó. Chứ huống chi là ăn thịt mẹ nó như này. Thật đau lòng”.

Nguyễn Minh Chiếu: “Tàn nhẫn không tưởng. Bắt mấy người nhìn cảnh mẹ mình bị người ta đánh đập có chịu được không? Dù là mang thân một con vật không biết nói nhưng nó cũng có tình cảm. Sao nỡ để chó con chứng kiến cảnh chó mẹ bị làm thịt thế kia. Tinh thần của chó bé bị tổn thương”.

Hoangquan: “Đừng ăn thịt chó nữa mọi người ơi. Còn nếu ai vẫn chưa từ bỏ việc ăn thịt chó, xin hãy nghĩ đến sự sợ hãi và nỗi đau của con vật. Tôi tin là loài vật cũng biết cảm nhận về cái chết, khi chứng kiến cái chết của đồng loại, nó hiểu và sợ lắm. Hãy thương xót, đừng để chúng phải chịu đựng điều đó, đừng làm thịt chó trước mặt đồng loại nữa. Chỉ nên làm thịt chó ở địa điểm chuyên làm việc này thôi. Thui chó mẹ trước mặt chó con thì ác với nó quá”.

An chay sống xanh: “Loài thú có cảm nhận và biết đau đớn giống loài người. Do đó đạo Phật dạy loài người phải nên ăn chay, đừng sát hại chúng, nếu có ăn mặn thì chỉ nên ăn thú nhỏ như cá, tép, tôm, cua trong 20 ngày một tháng, không ăn heo, bò, chó, gà vịt những loài thú lớn; 10 ngày còn lại trong tháng thì ăn chay. Loài thú có thân, chúng cũng cảm nhận sự đau đớn như con người chúng ta nên nếu người nào trường chay thì càng tốt hơn. Nhưng ăn chay thì thiếu chất không có sức khỏe, do đó chúng ta có thể ăn mặn 20 ngày trong tháng nhưng chỉ nên ăn những loài nhỏ”.

Cảm thương chú cún tội nghiệp, nhiều độc giả cho biết họ muốn tìm kiếm "bé con" này để xin mang về nuôi nấng, chăm sóc, hoặc ít ra là để biết tình hình, hy vọng "bé" vẫn an toàn.

