Phạt chống đẩy người vi phạm: 'Cần nhân rộng và bổ sung các hình phạt tương tự'

Đồng tình với quan điểm bài viết Gửi Trưởng phòng CSGT Bắc Giang: Sao lại phạt quân mình vì làm điều đúng?, nhiều độc giả VTC News ủng hộ hình phạt chống đẩy và cho rằng cần nghiên cứu bổ sung các hình phạt tương tự bởi những hình phạt này nhân văn và phù hợp với thực tế.

Độc giả Hào QB chia sẻ: "Hôm qua, tôi và nhóm bạn hưu trí mới khen cách xử phạt của đồng chí CSGT là nhân văn và rất phù hợp với thực tế. Vậy mà hôm nay lại thấy đồng chí bị lãnh đạo phê bình, hạ điểm thi đua. Đề nghị đồng chí Trưởng phòng CSGT cấp trên của Thượng úy Tuấn Anh nên cân nhắc lại cho thấu tình.

Pháp luật suy cho cùng là những quy tắc xử sự do Nhà nước đặt ra và do quy luật phát triển của xã hội, những quy định đó dần sẽ lạc hậu và bị thay thế bằng các quy định mới phù hợp với trình độ phát triển của xã hội. Việc chống đẩy do người vi phạm tự nguyện và nếu CSGT có bắt buộc đi nữa thì cũng không vi phạm các quy định của pháp luật hay quy tắc, phạm trù đạo đức.

Tôi cho rằng, thay vì phê bình đồng chí Tuấn Anh nên chăng cần nghiên cứu bổ sung một số hình phạt tương tự. Bởi mục tiêu của các hình phạt cũng nhằm ổn định trật tự, nâng cao nhận thức của công dân, tạo sự đồng thuận, đoàn kết vì một xã hội tốt đẹp, nhân văn mà thôi."

XEM THÊM:

>> CSGT để người vi phạm chống đẩy: Đà Nẵng biểu dương, sao Bắc Giang lại phạt?

>> Trong số hơn 4.000 ý kiến, 92% không đồng ý phạt CSGT để người vi phạm chống đẩy

>> Phạt CSGT để người vi phạm chống đẩy: Phải biểu dương, không thể phạt

>> Gửi Trưởng phòng CSGT Bắc Giang: Sao lại phạt quân mình vì làm điều đúng?

Nguyễn Chân Thành: "Tôi hoan nghênh các chiến sĩ công an không nhận hối lộ để cho qua vi phạm của người vi phạm giao thông hay vi phạm các quy tắc của xã hội đề ra. Tôi rất ủng hộ các hình phạt như chống đẩy hay buộc mua vé số cho người nghèo khi vi phạm gì đó việc này nên nhân rộng để xã hội sạch hơn".

Theo bạn, có nên phạt người vi phạm chống đẩy và bổ sung các hình phạt tương tự?

Dung: "Một hình phạt mới thật ấn tượng. Nhẹ nhàng, tình cảm, giảm strees và không có tiêu cực. Cần phát huy và lan tỏa rộng rãi".

Giang Chiến Thắng: "Tôi thích cách xử lý của các đồng chí CSGT này đối với lái xe, cần nhân rộng cách làm này!"

Phương: "Nên làm như vậy với các lỗi nhẹ. Một hình thức phạt nhẹ nhàng mà có tính giáo dục cao nhưng lại nhân văn và sâu sắc".

Hoàng Hữu Viên: "Lái xe thì cần phải hiểu luật. Nếu không hiểu luật không nên lái xe gây nguy hiểm cho xã hội. Nên CSGT cần phải phạt để họ có ý thức với cộng đồng. Tiền CSGT không lấy của người dân mà chỉ phạt chống đẩy theo tôi cũng là nhẹ nhàng thôi có gì đâu mà làm ầm lên. Lãnh đạo ngành cũng không nên chuyện bé xé to vậy. Đổi mới cách phạt không ảnh hưởng đến kinh tế người vi phạm và cũng không làm hại đến sức khỏe người vi phạm thì người dân cũng tán thành với kiểu mới đó".

Độc giả có đồng tình với quan điểm trên? Hãy gửi ý kiến của bạn ở box bình luận bên dưới.

Video: Ra đường không đeo khẩu trang, tài xế bị phạt chống đẩy