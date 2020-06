CSGT Lạng Sơn rút súng truy đuổi xe tải vi phạm đáng được khen ngợi

Video: Xe tải cố tình bỏ chạy, CSGT rút súng truy đuổi

Liên quan đến đoạn clip CSGT Lạng Sơn chĩa súng trấn áp tài xế xe tải vi phạm cố tình bỏ chạy, ngày 29/6, trả lời VTC News, luật sư Quách Thành Lực (Công ty Luật TNHH LSX, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, việc các chiến sĩ CSGT rút súng buộc phương tiện phải dừng lại là cần thiết và đúng quy định của pháp luật.

"Tôi thấy không những trong trường hợp này mà còn rất nhiều trường hợp khác các chủ phương tiện vi phạm giao thông có hành vi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe kiểm tra và chống đối người thi hành công vụ.

Tài xế trong đoạn clip này không những không dừng xe theo hiệu lệnh của CSGT mà còn tăng ga tiếp tục bỏ chạy có thể gây nguy hiểm cho các chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ cũng như người dân tham gia giao thông trên đường. Do đó, việc CSGT dùng biện pháp mạnh răn đe là rất đúng", luật sư Quách Thành Lực cho hay.

Chiến sỹ CSGT Lạng Sơn rút súng bắn đạn cao su trấn áp phương tiện vi phạm. ( Ảnh cắt từ clip)

Theo luật sư Lực, tại khoản 5, điều 5 Thông tư 01/2016 quy định lực lượng CSGT khi thực thi công vụ, xử lý vi phạm giao thông được sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ quy định khi thi hành nhiệm vụ, việc nổ súng phải tuân theo mệnh lệnh của người có thẩm quyền.

Cụ thể, tại điều Điều 22 của luật này quy định, khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, việc sử dụng vũ khí quân dụng phải căn cứ vào tình huống, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi mà đối tượng thực hiện để quyết định việc sử dụng vũ khí quân dụng;

Chỉ sử dụng vũ khí quân dụng khi không còn biện pháp nào khác để ngăn chặn hành vi của đối tượng và sau khi đã cảnh báo mà đối tượng không tuân theo. Nếu việc sử dụng vũ khí quân dụng không kịp thời sẽ đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ, người khác hoặc có thể gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác thì được sử dụng ngay.

Cũng theo điều luật trên, người thi hành công vụ được phép nổ súng bắn vào phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, phương tiện giao thông đường thủy nội địa để dừng phương tiện đó trong trường hợp người điều khiển phương tiện đe dọa trực tiếp đến tính mạng người thi hành công vụ hoặc người khác. Trừ phương tiện giao thông của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế.

Theo luật sư, trong vụ việc ở Lạng Sơn, dù biết lực lượng CSGT lái xe trước mặt ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế xe ô tô vẫn cố tình tăng ga bỏ chạy gây nguy hiểm, cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ. Do đó, chiếu theo những quy định phân tích ở trên thì việc chiến sĩ CSGT rút súng chĩa về tài xế xe tải để trấn áp là hoàn toàn hợp lý.

"Việc rút súng là hành động cứng rắn, nghiêm minh của các chiến sĩ CSGT đáng nhận được những lời khen ngợi, biểu dương. Lực lượng CSGT kiên quyết trong xử lý vi phạm không thể làm ngơ cho những người vi phạm có hành vi chống đối lộng hành, đồng thời tránh được những vụ tai nạn thương tâm, ảnh hưởng đến người vô tại khác", luật sư Lực nói.

Như VTC News đưa tin, khoảng 10h ngày 27/6, tổ công tác do Phòng CSGT chủ trì phối hợp với Công an TP Lạng Sơn gồm 6 người phối hợp sử dụng xe mô tô và ô tô tổ chức tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn.

Trong lúc tuần tra, 2 chiến sĩ Đội CSGT Công an TP Lạng Sơn phát hiện tài xế Đào Việt Thanh (SN 1989, trú tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) lái xe ô tô mang BKS: 29C – 887.39 đang sử dụng điện thoại di động, không thắt dây an toàn nên tổ công tác cầm dùi cui ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế xe tải không làm theo yêu cầu của lực lượng chức năng mà tiếp tục bỏ chạy.

Trước tình huống bất ngờ trên, chiến sĩ CSGT đã rút súng cao su để trấn áp, bảo đảm an toàn cho lực lượng chức năng và an toàn giao thông trên đường. Sau đó, tài xế xe tải đã phải dừng lại.