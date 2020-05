Ám ảnh ánh mắt run sợ khi chó mẹ bị thui, nhiều người muốn tìm chú chó con

Video: Cún con run lẩy bẩy, mắt như đang khóc khi chứng kiến mẹ bị thui

Lo cho số phận cún con

Bài viết “Ai nỡ giết, ăn thịt chó hãy xem video này, có lương tâm sẽ từ bỏ” nhận được hàng trăm bình luận của độc giả. Mọi người đều bày tỏ sự thương xót đối với chú chó con phải chứng kiến cảnh mẹ bị thui.

Nguyễn Ngọc Ánh Dương: “Thương quá.Thương em lắm”.

Nguyễn Thanh Lam: “Tôi không dám xem video này. Chó rất trung thành, thông minh và luôn là bạn với con người”.

Lê Tâm: “Nhìn cún con đau lòng xót dạ quá. Xin mọi người vì lòng từ bi đừng làm tổn thương loài vật gần gũi với chúng ta nữa”.

Quảng Minh: “A di đà phật. Xem cún mà khóc nức nở luôn. Tôi chưa bao giờ van xin ai điều gì hết. Nhưng bây giờ chứng kiến canh này. Tôi cầu khẩn van xin quý vị từ bỏ sát sanh các chu cún, tôi lắm quý vị ơi!!!”.

Nhung Nguyen: “Tội nghiệp cún con quá. A di đà phật. Mong sao chú cún con bé bỏng kia thoát khỏi nơi đó, mong em gặp đc quý nhân. Thương em quá”.

Lo lắng cho số phận của chó con, nhiều độc giả hỏi thông tin và bày tỏ mong muốn tìm kiếm, nhận “bé” về nuôi.

Ánh mắt gây ám ảnh của chó con trong clip.

Thủy Tiên: “Liệu có cách nào tìm được chú chó này không hả các anh chị? Biết là chuyện này như mò kim đáy bể nhưng sao em vẫn hy vọng mọi người chia sẻ thông tin để tìm kiếm. Nếu được, em muốn mang bé về nuôi, hoặc nếu không cũng là để yên tâm rằng bé vẫn ổn”.

Mai Võ: “Ở đâu cho mình mua bé về nha, mình rất muốn nuôi bé ban nào đăng liên hệ giùm mang ơn rất nhiều”.

Nguyen Ngoc Anh: “Chủ nhân cún có bán không? Tôi muốn mua cún con về nuôi, mặc dù ở nhà đã có 7 em”.

Hiền Lương: “Tội em cún quá. Ám ảnh ánh mắt của cún. Có ai có thể cho biết bé cún này ở đâu không? Tôi muốn tìm bé đưa về chăm sóc”.

Thanh VP: “Xem mà rớt cả nước mắt. Ai biết cún này ở đâu em muốn xin về nuôi với”.

Trần Tuấn Anh: “Bạn ơi mình muốn mua chú chó con đó được không?”.

Kêu gọi ngừng ăn thịt chó

Việc nên ăn hay không ăn thịt chó là đề tài lâu nay vẫn gây tranh cãi. Sự xuất hiện clip kể trên một lần nữa làm xuất hiện những lời kêu gọi ngừng coi chó mèo là nguồn thực phẩm. Nhiều lời kêu gọi như vậy được độc giả VTC News gửi đến trong phần bình luận của bài viết.

Nguyễn Minh Hiền: “Ăn thịt chó dù rất ngon nhưng chó cũng là loài vật tốt và trung thành với chủ, không nên ăn thịt chó, nhìn tội chúng lắm, nhất là những chú chó con. Những người ăn thịt chó không hề có tội nhưng những người giết mổ và ủng hộ việc giết mổ thịt chó là những người không tốt và không có lương tâm”.

Nguyên Phương: “Xin mọi người hãy ngừng việc ăn thịt chó, mèo và đừng chỉ xem chúng như những con vật vô tri, chúng cũng có trí khôn và cảm xúc!”.

Phản hồi bài viết, nhiều người yêu động vật cũng chia sẻ câu chuyện thú cưng của mình và gia đình mình với tình cảm yêu thương dạt dào. Đối với họ, chó mèo như người bạn, người thân.

Nam: “Năm ngoái bé cún nhà mình bị bệnh hô hấp chết. 27 tháng 9 năm ngoái xin được bé Ki về; giờ 18/5/2020 bé gần 40kg. Ngoài xúc xích, tôm sú, chả lụa thì cháo gà cũng không thèm ăn. Nầy này mình tiêm 3 mũi phòng bệnh chó bé luôn”.

Ẩn Danh: “Bất kì tôi về nhà lúc nào chỉ có con cún của tôi chạy ra đón tôi trong niềm vui mừng”.

Nguyễn Phong: “Nhà tôi nuôi chó toàn bị cẩu tặc nó bắt”.

Như Quỳnh: “Tôi là người biết yêu thương cún của mình, khi tôi thấy nhà tôi bán nó đi tôi đã khóc rất nhiều vì nó đã ở bên cạnh tôi được 12 năm rồi”.

Bông: “Nhà mình lạ một cái là không ai quan tâm con vật. Mỗi lần chó bệnh là kệ nó, cho đến khi mình đi xa về thấy chở đi chích. Rồi đợt có 2 con chó nhỡ nhỡ, 2 con bị bệnh, bệnh chắc mấy ngày rồi (1 con nặng đi không nổi, 1 con thì đỡ hơn), đến hôm mình về thấy chở 2 con đi chích. Rồi cũng may 2 em ấy qua khỏi. Khi qua khỏi cơn bạo bệnh đấy, mỗi lần mình về em chó bị nặng hơn đấy nhìn mình bằng cặp mắt biết ơn (kiểu rất biết ơn) so với em kia. Mình không kêu gọi mọi ng sẽ đừng ăn thịt chó nhưng mình hi vọng luật bắt chó trộm được ban hành một cách mạnh mẽ! Thế thôi”.

Nguyenvandon: “Đau lòng lắm. Con mèo nhà mình vừa chết. Mình khóc luôn”.

Bạn có thông tin muốn chia sẻ hoặc có ý kiến gì về vấn đề này? Hãy nhập vào box bình luận phía dưới.