Xưởng vải bốc cháy dữ dội trong đêm ở TP.HCM: Chủ yếu cháy vải vụn

(VTC News) -

Video: Hiện trường xưởng vải bốc cháy dữ dội lan sang công ty nhựa ở TP.HCM

Ngày 27/1, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PC07) TP.HCM cho biết, đơn vị vẫn đang phong toả hiện trường, điều tra làm rõ vụ cháy xưởng vải ở huyện Hóc Môn.

Theo PC07, khoảng 19h47 ngày 26/1, đơn vị tiếp nhận tin báo cháy ở kho vải Hoàng Phi, tại địa chỉ số 58/3C, đường Tiền Lân 20 (thuộc ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn).

Nhận tin báo, Công an huyện Hóc Môn cùng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH tới hiện trường dập lửa. Do nhà xưởng có nhiều vật liệu dễ cháy khiến lửa bùng lên dữ dội, lan sang công ty nhựa bên cạnh. Tiên lượng khó dập tắt đám cháy nên Công an huyện Hóc Môn báo cáo cấp trên, xin chi viện.

150 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữ cháy. (Ảnh: Khuất Nguyên)

PC07 sau đó điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH của Công an Quận 12, quận Tân Phú, quận Bình Tân, Đội 3, KV3, KV4 với tổng cộng 13 xe nước và 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy.

Đến khoảng 22h42, đám cháy cơ bản được khống chế.

Cũng theo PC07, vụ cháy khiến kho vải Hoàng Phi bị thiêu rụi hoàn toàn tổng diện tích khoảng 350m2 và cháy lan sang Công ty TNHH Đại Phong (có địa chỉ số 58/3C Quốc lộ 1A, ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) với diện tích cháy khoảng 1.000/1.500m2). Chất cháy chủ yếu là vải vụn.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường, tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.