Xưởng nạp gas ở Bình Định cháy dữ dội, nhà xưởng đổ sụp, hàng trăm người căng mình dập lửa

Cơ sở của một công ty đóng trên địa bàn Tân Hòa, phường Nhơn Hòa (TX An Nhơn, Bình Định) cháy dữ dội, nhanh chóng thiêu rụi nhiều dãy nhà xưởng, khiến cư dân khu vực xung quanh hoảng loạn.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 13h ngày 21/5. Cơ sở 2 của Cty TNHH SX – TM Tân Ánh Dương đóng trên địa bàn Tân Hòa, phường Nhơn Hòa (TX An Nhơn, Bình Định) bất ngờ cháy dữ dội, nhanh chóng thiêu rụi nhiều dãy nhà xưởng và khiến cư dân khu vực xung quanh hoảng loạn.

Có mặt tại hiện trường ngay sau khi vụ cháy xảy ra, PV ghi nhận, khi đám cháy bùng phát, lần lượt từng dãy nhà xưởng đổ sụp.

Cơ sở 2 của Cty TNHH SX – TM Tân Ánh Dương tập trung nhà xưởng sản xuất bàn ghế nhôm, sắt; đan nhựa giả mây xuất khẩu, mousse làm nệm và ghế sofa. Nguyên liệu đều là những vật dụng dễ cháy và dẫn cháy mạnh, nên đám cháy lây lan rất nhanh. Khói đen bốc lên ngùn ngụt, tỏa khắp vùng. Ở xa cách 5 – 7km, người dân vẫn nhìn thấy cột khói của đám cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Để tiếp nước cho các xe chữa cháy, lực lượng chữa cháy đã phải vét sâu con suối nằm cạnh doanh nghiệp để lấy nước.

Đại tá Phạm Đình Trung, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC Bình Định, cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC tỉnh đã huy động khẩn cấp gần 100 cán bộ, chiến sĩ và 7 xe chữa cháy của các đơn vị ở Quy nhơn, Tây Sơn, Tuy Phước, An Nhơn, Phù Cát, các khu công nghiệp và khu kinh tế đến ngay hiện trường để dập tắt đám cháy.

Do đám cháy quá lớn và mang tính chất nghiêm trọng, nên sau đó chúng tôi huy động thêm 2 xe chữa cháy của Cảng Quy Nhơn hỗ trợ”.

Cũng theo Đại tá Trung, lực lượng PCCC đã phải rất vất vả mới có thể dập tắt đám cháy. Cháy lan đến đâu nhà xường đổ sụm đến đó. Lực lượng chữa cháy phải kéo ống nước len lỏi trong những nhà xưởng đang sập dở để dập tắt tâm cháy bên trong, ngăn cháy lây lan.

“Đặc biệt, cơ sở này còn sang nạp gas công nghiệp nên đám cháy càng nghiêm trọng. Do vậy, chúng tôi dồn tổng lực tập trung chữa cháy, bảo vệ khu vực chứa 2 bồn gas đã nạp, mỗi bồn chứa cả chục tấn gas để tránh các bồn gas phát nổ”, Đại tá Trung cho biết thêm.

Không chỉ lực lượng Cảnh sát PCCC, đám cháy tại Cty TNHH SX – TM Tân Ánh Dương còn có lực lượng quân đội tham gia chữa cháy. Ông Dương Văn Tý, Chính trị viên Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Phòng không 573 đóng trên địa bàn phường Nhơn Hòa, cho biết: “Ngay sau khi đám cháy xảy ra, đơn vị đã điều động 200 cán bộ, chiến sĩ đến ngay hiện trường để tham gia chữa cháy. Hiện chúng tôi đang tập trung cách ly đám cháy ở phía Tây để ngăn cháy lan sang khu dân cư lân cận”.

Thượng tá Lê Đức Minh, Phó trưởng Công an thị xã An Nhơn, cho biết thêm: “Đơn vị đã điều động gần như toàn bộ cán bộ, chiến sĩ của Công an An Nhơn, cả lực lượng Công an phường và dân quân tự vệ, quân số gần 100 người để tham gia chữa cháy”.

Theo ghi nhận của PV, đến 15h cùng ngày, đám cháy tại Cty TNHH SX – TM Tân Ánh Dương đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, lực lượng Cảnh sát PCCC vẫn đang tích cực phun nước bảo vệ khu vực chứa 2 bồn gas nhằm ngăn ngọn lửa lây lan qua gây nổ.

Một số hình ảnh đám cháy PV NNVN ghi được:

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 13h ngày 21/5.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, lan rộng.

Lực lượng PCCC tỉnh đã huy động khẩn cấp hàng trăm người tham gia chữa cháy.

Không chỉ lực lượng Cảnh sát PCCC, đám cháy tại Cty TNHH SX – TM Tân Ánh Dương còn có lực lượng quân đội tham gia chữa cháy.

Đến 15h, đám cháy tạm thời được khống chế.

>>> Đọc thêm: Cháy dữ dội tại xưởng tập kết đồng nát ở Hà Nội