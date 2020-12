Xưng là người của Bộ Công an để nhận tiền 'chạy án'

Ngày 14/12, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra làm rõ việc đối tượng Trần Minh Thành (44 tuổi, trú huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) tự xưng người của Bộ Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Minh Thành.

Trước đó, Công an thị xã Bến Cát bắt quả quả tang N.H.T cùng 4 đối tượng khác tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại một quán karaoke trên địa bàn. Sau khi làm việc với công an, T. được cho về. Thấy vậy, Thành tiếp cận và tự xưng mình là “người của Bộ Công an về làm việc tại Công an tỉnh Bình Dương”; việc T. được thả là do có sự can thiệp của Thành, bởi “Công an Bến Cát là lính của Thành, nên nói là phải thả”.

Vì vậy, nếu muốn “chạy án” thì đưa Thành 30 triệu đồng, nhưng sau đó T. kỳ kèo giảm xuống còn 20 triệu đồng. T. đưa trước cho Thành 10 triệu đồng, hẹn mấy ngày sau sẽ đưa tiếp 10 triệu còn lại.

Đến ngày hẹn, nghi ngờ Thành đang lừa mình nên T. đến công an trình báo. Công an thị xã Bến Cát bố trí lực lượng bắt quả tang Thành khi đang nhận 10 triệu đồng từ T.

Tang vật thu giữ tại nơi ở của Thành.

Khám xét nơi ở của Thành, lực lượng công an thu giữ 1 cặp quân hàm Trung tá, 1 cặp phù hiệu công an nhân dân, 1 gậy điện, 1 còng số 8, 2 đèn pin dạng gậy.

Qua xác minh, Thành hiện đang là Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ vệ sĩ Long Hồ. Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.