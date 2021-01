Xúc phạm lực lượng công an trên Facebook, nam thanh niên ở Quảng Ninh bị phạt

(VTC News) -

Ngày 30/1, cơ quan chức năng TP Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, Công an TP Móng Cái đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt Đoàn Văn Thương (SN 2000) số tiền phạt 7,5 triệu đồng, do có bình luận xúc phạm đến uy tín, danh dự của lực lượng Công an xã Vĩnh Thực.

Trước đó, khoảng 23h, ngày 28/1, tổ công tác của Công an xã Vĩnh Thực (Móng Cái, Quảng Ninh) thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Khi đến khu vực quán trà sữa của chị Lê Thị Hải thuộc thôn 3, xã Vĩnh Thực (Móng Cái) phát hiện có một nhóm thanh niên đang tụ tập ăn uống, hát hò. Tổ công tác kiểm tra giấy tờ tùy thân của nhóm thanh niên trên. Sau khi kiểm tra, tổ công tác đã tuyên truyền và nhắc nhở nhóm thanh niên trên giải tán về nhà.

Sau khi về nhà, nam thanh niên có tài khoản facebook tên “Thương Công Tử” đăng bài với nội dung lời lẽ xúc phạm đến uy tín của lực lượng Công an.

Sau khi xác minh, Công an xã Vĩnh Thực xác định nam thanh niên tên là Đoàn Văn Thương (SN 2000, cư trú tại thôn 2, xã Vĩnh Trung, TP Móng Cái). Công an xã Vĩnh Thực phối hợp với Công an xã Vĩnh Trung mời Đoàn Văn Thương đến trụ sở Công an xã Vĩnh Thực để làm việc.

Tại cơ quan Công an, Thương đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Công an thành phố Móng Cái đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với Đoàn Văn Thương về hành vi vi phạm quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội - lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự của tổ chức, cá nhân với mức phạt 7,5 triệu đồng.