Xúc phạm công an trên Facebook, 2 thanh niên nhận cái kết đắng

Sáng 2/1, Công an thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu), cho biết vừa tống đạt 2 quyết định xử phạt hành chính của Giám đốc công an tỉnh đối với Nguyễn Chí Toàn (27 tuổi) và Phan Văn Quyển (24 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu) với số tiền là 10 triệu đồng với hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật,xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân", vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Quyển và Toàn tại cơ quan công an.

Chiều 30/11, Quyển sử dụng tài khoản cá nhân của mình để phát trực tiếp cảnh lực lượng CSGT-TT Công an thị xã Giá Rai đang làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Rạch Rắn (khóm 4, phường 1) với những lời lẽ không đúng về tổ công tác và nội dung phát trực tiếp là không đúng sự thật

Tối 7/12, khi đi ăn vỉa hè tại khu vực bưu biện Hộ Phòng gần khu vực trụ sở Công an phường Hộ Phòng (thị xã Giá Rai), Toàn thấy lực lượng công an đang tập trung đông tại trụ sở công an phường.

Toàn sử dụng điện thoại di dộng của mình để quay video trực tiếp qua tài khoản Facebook cá nhân của mình về lực lượng Công an phường Hộ Phòng trong lúc đang làm nhiệm vụ với những lời lẽ xúc phạm uy tín của lực lượng công an.

Ngoài số tiền bị xử phạt đối với Toàn và Quyển, cơ quan công an buộc gỡ những nội dung không đúng sự thật trên trang cá nhân của hai thanh niên này.