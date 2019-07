Xúc động ngày trở về đoàn tụ với gia đình của người phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc suốt 24 năm

Trưa 18/7, các chiến sỹ Phòng cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đưa chị Lê Thị Lan (SN 1976) - người bị bán sang Trung Quốc cách đây 24 năm, trở về quê nhà ở xã Nghi Thịnh (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) trong niềm vui mừng của người thân và hàng xóm láng giếng.

Chị Lan (áo xanh) òa khóc trong vòng tay của mẹ và người thân.

Vừa về đến cổng nhà, chị Lan òa khóc khi thấy mẹ và các anh chị em. Người thân của chị cũng không cầm được nước mắt hạnh phúc xen lẫn thương xót cho người phụ nữ bất hạnh. Hàng trăm người dân xóm 12, xã Nghi Thịnh không nén được xúc động khi chứng kiến cảnh chị Lan trở về đoàn tụ người thân sau 24 năm mất tích.

Được biết, sau khi biết thông tin chị Lan bị bán sang Trung Quốc, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An và Phòng Cảnh sát hình sự chủ động liên hệ, phối hợp với các cơ quan tổ chức đưa chị về nước đoàn tụ với gia đình.

Lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an Nghệ An ân cần thăm hỏi gia đình chị Lan.

Như VTC News đưa tin, ngày 13/7, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ nói tiếng Việt không rõ tâm sự về việc chị lưu lạc ở Trung Quốc hàng chục năm nay, giờ muốn trở về quê nhà nhưng không còn nhớ địa chỉ.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, người thân của chị Lan đã xem được. Họ mừng rơi nước mắt khi tìm thấy người thân sau 24 năm mất tích.

Chị Đặng Thị Thảo, em của chị Lan cho biết, năm 1996 chị Lan mới 16 tuổi và nghe theo một người phụ nữ rời quê đi làm thuê. Từ đó đến nay, gia đình mất liên lạc hoàn toàn, không biết chị còn sống hay đã mất. Khi đó, gia đình báo chính quyền địa phương và các phương tiện thông tin đại chúng để tìm kiếm nhưng không tìm được.

"Hôm nay, gia đình em và cả xóm đều vui mừng khi biết chị Lan còn sống. Đặc biệt là mẹ chồng em, 24 năm qua, bà luôn trong tình trạng dằn vặt, đau khổ vì nhớ con", chị Thảo chia sẻ thêm.

Ngày 14/7, trả lời VTC News từ Quảng Tây (Trung Quốc), chị Lan cho biết, năm 1996, vì nghe theo bà Nhung (người phụ nữ gần nhà ở xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), chị Lan lên làm thuê cho vợ chồng chị này ở xã Tây Hiếu, huyện Nghĩa Đàn (nay là thị xã Thái Hòa).

Khoảng 10 ngày sau, khi công việc hết, chị Lan ra về thì được bà Thủy (quê ở Thanh Hóa, hàng xóm của bà Nhung) rủ về Thanh Hóa chơi. Sau đó, bà Thủy không đưa chị về Thanh Hóa mà đưa chị qua bên kia biên giới Trung Quốc bán cho nhóm buôn người.

"Bà Thủy đưa tôi đi đường rừng núi, qua biên giới rồi bán tôi với giá 3.000 tệ. Sau đó nhóm người mua tôi đưa tôi về tỉnh Quảng Tây, tại đây họ đánh đập, cho tôi uống thuốc gì đó khiến tôi gần như mất trí nhớ.

Tôi bị bán cho 4 người và đã có 5 người con. Hiện tôi rất nhớ nhà và muốn về thăm bố mẹ nhưng sợ bọn buôn người họ lại bán tiếp", chị Lan chia sẻ.

TRẦN LỘC