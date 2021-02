Xúc cảm đặc biệt của học sinh trường Xuân Phương khi hết cách ly ngày mùng 3 Tết

(VTC News) -

6h mùng 3 Tết (14/2), 91 người gồm học sinh, giáo viên, phụ huynh Trường Tiểu học Xuân Phương được trở về nhà sau đúng 14 ngày cách ly chống dịch.

Video: Gỡ bỏ cách ly tại Trường Tiểu học Xuân Phương

Đêm khó ngủ

20h mùng 2 Tết (ngày 13/2), hai bố con Nguyễn Thúy An, học sinh lớp 3E hồi hộp đợi kết quả xét nghiệm âm tính trong khu cách ly. Ở bên ngoài, gia đình họ cùng chung tâm trạng thấp thỏm lo âu. Nếu kết quả âm tính, bố con Thúy An và hơn 100 người (91 giáo viên, phụ huynh, học sinh và 18 người phục vụ) sẽ được trở về nhà ăn Tết muộn.

20h30, thông tin từ Phòng Y tế quận Nam Từ Liêm cho biết 109 mẫu xét nghiệm COVID-19 tại khu cách ly Trường Tiểu học Xuân Phương đã có kết quả âm tính. Thông tin này được thông báo ngay lập tức đến khu cách ly.

Thúy An và các bạn nhảy cẫng lên vì sung sướng trong khi phụ huynh, giáo viên không giấu được xúc động. Nhiều người khóc vì đã phải trải qua cái Tết quá dài, quá đặc biệt trong khu cách ly.

Sáng 14/2, những học sinh còn lại trong khu cách ly của Trường Tiểu học Xuân Phương được trở về nhà. (Ảnh: V.N)

21h, Thúy An nhanh nhẹn cùng bố thu dọn quần áo. Không khí trong phòng rất khẩn trương mặc dù sáng hôm sau các em mới được trở về nhà. Các bạn nhỏ vừa nói cười vừa chia nhau những món quà làm kỷ niệm. Thúy An đề xuất: “Ngày kia (15/2 - PV) các cậu sang nhà tớ chơi nhé. Tớ sẽ nói bố mẹ chuẩn bị nhiều bánh ngon và nước ngọt. Em tớ cũng mới sinh, rất đáng yêu”. Tất cả các bạn đều đồng ý.

Thu dọn xong quần áo, Thúy An nhờ bố đưa đi cảm ơn các cô chú phục vụ, giáo viên và nhân viên y tế. Em ôm cô Khánh Linh, nhân viên xét nghiệm và nói lời cảm ơn. Mặc dù chỉ quen nhau được vài ngày nhưng Thúy An dành rất nhiều tình cảm cho cô Khánh Linh. Hai cô cháu trao đổi số điện thoại và không quên hứa hẹn sẽ cùng nhau đi ăn gà rán sau khi rời khỏi đây.

22h, mẹ Thúy An sau khi nghe tin tức trên báo đài đã nước mắt ngắn dài gọi cho chồng con. Cả gia đình không giấu được niềm vui sướng khi biết tin ngày mai bố con Thúy An sẽ được trở về nhà đón Tết, dù muộn. Thúy An chào tạm biệt mẹ rồi lên giường đi ngủ. Cô bé háo hức không ngủ được, quay sang ôm bố. Bố động viên con gái, chỉ còn 8 tiếng nữa thôi là được trở về nhà rồi.

Thúy An trở về nhà ăn Tết muộn cùng gia đình. (Ảnh: V.N)

Trưởng thành

Vài ngày trước, Thúy An buồn bã khi chia tay vài bạn cùng lớp khi 28 học sinh trong khu cách ly được trở về nhau sau khi nhận kết quả âm tính COVID-19 lần thứ 3.

Hải Anh cầm tay Thúy An và động viên bạn chịu khó ở lại cách ly vài ngày rồi trở về ăn Tết với gia đình. Hải Anh để lại bộ xếp hình Lego cho bạn chơi và hứa khi nào đi học sẽ mua bánh ngọt cho Thúy An.

Khi bóng cô bạn thân xa dần, Thúy An gọi điện ngay cho mẹ. Cô bé khóc nức nở vì nhớ nhà. Tuy vậy, cô bé rất vui vì được làm quen với nhiều bạn mới và có những trải nghiệm đặc biệt.

Sau những ngày đầu tiên “khó ở” vì lạ nhà, bé bắt đầu làm quen và hòa đồng với nhịp sống tại khu cách ly. Mỗi ngày thức dậy, Thúy An đều tập thể dục rồi vui chơi hoặc học bài. Những lúc rảnh rỗi, bé trò chuyện với bạn bè, thầy cô và các cô chú trong khu cách ly. Nhờ đó, An thấu hiểu và trân trọng công sức của những nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch.

Hành trình 14 ngày cách ly nhiều kỷ niệm và trải nghiệm đặc biệt của các em. (Ảnh: V.N)

Ngày 30 Tết, khu cách ly cũng sửa soạn đầy đủ mâm ngũ quả, xôi, gà để học sinh, phụ huynh và giáo viên cùng nhau đón Tết. Thúy An và các bạn xung phong đảm nhiệm các tiết mục văn nghệ. Đêm giao thừa, mọi người quân quầy bên nhau. Tuy không phải người thân thích nhưng tất cả đều cảm nhận được sự ấm cúng như trong một gia đình.

Đây là cái Tết đầu tiên Thúy An thức xem Táo quân và đón giao thừa. Cô bé gọi điện về nhà chúc sức khỏe mẹ, ông bà và cô chú. Mọi người ai cũng khen năm nay Thúy An trưởng thành và đĩnh đạc hơn những năm trước.

Ngày Tết, Thúy An và các bạn cùng nhau quét dọn phòng ở, sân trường và phụ giúp người lớn những công việc lặt vặt. Các em tự giác thu gom rác, rửa bát, thu dọn chăn màn.

Thúy An chia sẻ, nhiều khi nhìn các cô chú nhân viên y tế phục vụ mọi người bận rộn đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi, bé ý thức phải giữ gìn nơi ở thật sạch sẽ để mọi người không phải vất vả.

Sáng mùng 3 Tết, Thúy An và các bạn cùng bố mẹ rời khu cách ly, không quên vẫy tay chào và cảm ơn các cô chú nhân viên y tế, bảo vệ, phục vụ. Sau 3 lớp hàng rào, mẹ Thúy An đứng đợi sẵn, dang rộng vòng tay đón con gái trở về đón xuân cùng gia đình.