Xuất nhập khẩu năm 2022: Địa phương đầu tiên cán mốc 100 tỷ USD

(VTC News) -

Theo số liệu công bố của Tổng cục Hải quan, hết tháng 11, kim ngạch xuất khẩu của TP.HCM đạt 43,62 tỷ USD, nhập khẩu 57,96 tỷ USD. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, TP.HCM là địa phương có quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất và là địa phương đầu tiên đạt quy mô trên 100 tỷ USD.

TP.HCM hiện có quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất cả nước và cũng là địa phương đầu tiên cán mốc 100 tỷ USD. (Ảnh minh họa)

Tổng cục Hải quan đánh giá, kết quả đạt được của nền kinh tế lớn nhất cả nước vượt xa so với các địa phương xếp sau. Chẳng hạn vượt hơn 23 tỷ USD so với địa phương đứng thứ hai là Bắc Ninh (Bắc Ninh đạt 78,55 tỷ USD), vượt hơn 47 tỷ USD so với địa phương xếp thứ 3 là Bình Dương (Bình Dương đạt 54,4 tỷ USD)…

Tuy vậy, TP.HCM cũng là nơi nhập siêu lớn trong khi hầu hết địa phương trọng điểm về xuất nhập khẩu đạt thặng dư thương mại.

Ngoài 3 địa phương kể trên, các tỉnh, thành phố có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn từ vài tỷ đến hàng chục tỷ USD như: Thái Nguyên, Đồng Nai, Hải Phòng, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tây Ninh, Long An…

Tính chung 11 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt 673,7 tỷ USD, tăng 11,8%, tương ứng tăng 70,92 tỷ USD so với cùng kỳ 2021. Trong đó, xuất khẩu đạt 342,19 tỷ USD, tăng 13,4% (tương ứng tăng 40,5 tỷ USD) và nhập khẩu đạt 331,51 tỷ USD, tăng 10,1% (tương ứng tăng 30,42 tỷ USD). Như vậy, hết tháng 11 năm 2022, cả nước xuất siêu 10,68 tỷ USD.

Với quy mô kim ngạch đạt bình quân hơn 61 tỷ USD/tháng, dự kiến giữa tháng 12, xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ đạt mốc mới 700 tỷ USD và cả năm ước đạt hơn 730 tỷ USD.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, trong bối cảnh nhu cầu hàng hóa toàn cầu đang chậm lại, đặc biệt là từ 2 thị trường hàng đầu của Việt Nam là Mỹ và EU, xuất nhập khẩu hàng hóa gặp khó. Khó khăn đáng kể nhất mà hoạt động xuất khẩu đang gặp phải chính là thị trường bị thu hẹp. Một số mặt hàng chủ lực xuất khẩu của ta sang thị trường EU, Mỹ đang đối mặt với các áp lực về điều tra phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ; thị trường châu Âu đang dựng lên các rào cản kỹ thuật liên quan đến môi trường, phát triển bền vững, chuyển đổi xanh... khiến doanh nghiệp bị động và gặp nhiều bất lợi trong tiếp cận thị trường.

Hàng Việt Nam đang phải cạnh tranh gay gắt với sản phẩm xuất khẩu cùng loại của Trung Quốc trên thị trường EU, Mỹ, Nhật Bản, Đông Á… do Trung Quốc nới lỏng chính sách tiền tệ, đồng nhân dân tệ giảm giá mạnh khiến giá hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc rẻ hơn.