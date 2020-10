Xuất hiện vết nứt lớn, Hà Tĩnh khẩn cấp di dời dân trước khi bão số 9 đổ bộ

Chiều 27/10, ông Phan Kỳ - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) thông tin, theo dự báo, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 9 kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên từ ngày 28 - 31/10, Hà Tĩnh sẽ xảy ra một đợt mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với tổng lượng mưa các khu vực phổ biến 300 - 500 mm/đợt, có nơi trên 500 mm/đợt.

Đợt mưa này gây nguy cơ lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi nên huyện Hương Khê đã lên kế hoạch sơ tán các hộ dân tới nơi an toàn.

Một vụ sạt lở đất ở Hà Tĩnh.

Theo ông Phan Kỳ, qua rà soát, huyện Hương Khê xác định có 41 hộ/120 người nằm trong vùng nguy cơ xảy ra sạt lở đất, trong đó, xã Hương Lâm 24 hộ, xã Hương Liên 3 hộ, còn lại nằm rải rác ở các xã Gia Phố, Hương Giang, Điền Mỹ. Khi có tình huống xấu xảy ra, địa phương sẽ nhanh chóng sơ tán những hộ này tới nơi kiên cố, an toàn.

Trước đó, khu vực núi Vò Vò ở thôn 1, xã Hương Liên, huyện Hương Khê xuất hiện vết nứt lớn. Ngay khi nhận được thông tin phản ánh từ người dân, UBND huyện Hương Khê cùng xã Hương Liên đã nhanh chóng kiểm tra thực địa.

“Xác định tình huống nguy hiểm, nhiều khả năng xảy ra sạt lở đất, chính quyền địa phương đã nhanh chóng tổ chức sơ tán các hộ dân và tài sản nằm trong vùng nguy cơ tới nơi an toàn”, ông Phan Kỳ nói.

Ông Nguyễn Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh cũng thông tin, trước diễn biến của cơn bão số 9, sáng nay (27/10), thị xã đã họp trực tuyến với các lãnh đạo các xã, phường để lên các phương án ứng phó với cơn bão.

Theo ông Nguyễn Thế Anh, địa bàn thị xã Kỳ Anh mưa lũ kéo dài trong nhiều ngày, đất đã bão hòa nước nên nguy cơ sạt lở là rất cao. “Chúng tôi yêu cầu các địa phương kiểm tra ngay tất cả các vị trí có nguy cơ cao về sạt lở đất đá, sạt lở bờ biển và ngập lụt sâu để kịp thời thông báo đến người dân để họ chủ động phòng tránh có hiệu quả”, ông Anh nói.