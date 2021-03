Xuất hiện ở New York, ông Trump ‘đi khảo sát’ tình hình kinh doanh

(VTC News) -

Ông Trump vẫy tay chào những người ủng hộ bên ngoài tòa nhà khi rời đi, không dừng lại nhận câu hỏi từ phóng viên. Con trai ông, Donald Trump Jr. cũng được nhìn thấy rời Tháp Trump.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty)

Văn phòng của cựu Tổng thống không công khai nêu lý do tại sao ông đến New York. Tuy nhiên, một nguồn tin nói với New York Daily News rằng ông muốn làm quen lại với Trump Organization và các vấn đề kinh doanh liên quan đến mình, sau khi trở lại cuộc sống thường dân.

"Ông ấy khá tò mò về tình hình doanh nghiệp của mình, các nhân viên, tổ chức và rất hào hứng tìm hiểu", nguồn tin nói. "Ông ấy chưa hoàn toàn chắc chắn về vai trò mình sẽ nhận, nhưng hẳn là ông ấy nhớ công việc này".

Cựu Tổng thống đã đến New York đêm 7/3 theo dự kiến ở lại thành phố đến 9/3. Ông Trump sống tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago ở West Palm Beach, Florida kể từ khi nhiệm kỳ kết thúc.

Trump đến thăm New York trong bối cảnh áp lực pháp lý gia tăng từ các công tố viên địa phương. Luật sư quận Manhattan Cyrus Vance và Tổng chưởng lý bang New York Letitia James đang có những cuộc điều tra tích cực về các giao dịch kinh doanh của ông.

Cựu Tổng thống đã thay đổi đăng ký nơi ở chính của mình từ New York đến Florida vào cuối năm 2019. Khi đó, Trump nói ông sẽ "luôn" yêu mến New York nhưng cảm thấy bị các chính trị gia địa phương đối xử tồi tệ.