Xuất hiện kẻ lạ mặt lảng vảng khu vực trường học ở Hà Nội

(VTC News) -

Chiều 17/3, đại diện trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cho biết, gần đây, nhà trường phát hiện kẻ lạ lảng vảng quanh khu vực cổng trường. Đối tượng này mặc trang phục kín mít, đeo khẩu trang, đội mũ.

Kẻ này xuất hiện ở cổng trường vào giờ tan học, bắt chuyện, giao tiếp bằng ngoại ngữ với học sinh. Nhà trường nghi đối tượng có vấn đề về thần kinh nên đã báo công an phường và đề nghị bảo vệ khu vực cổng trường tăng cường cảnh giác, vị đại diện cho biết thêm.

Đối tượng lạ xuất hiện ở cổng trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. (Ảnh cắt từ clip)

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã thông báo tới toàn thể phụ huynh, học sinh không giao tiếp với người lạ khu vực ngoài khu vực cổng trường. Nhà trường cũng yêu cầu học sinh không la cà hay đi theo, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân để đảm bảo an toàn.

Trung tá Nguyễn Huy Thành, Trưởng công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin, hình ảnh trích xuất camera trình báo của nhà trường về vấn đề trên. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, công an đã cử cán bộ chiến sĩ theo dõi hành tung của kẻ nghi vấn.

"Nếu có bất thường, chúng tôi sẽ phối hợp với nhà trường để làm rõ sự việc và ngăn cản các nguy cơ xấu có thể xảy ra", ông Thành chia sẻ.

Những ngày qua, Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và nhiều tỉnh thành liên tục cảnh báo các chiêu lừa liên quan đến học sinh, phụ huynh, trong đó có chiêu thức "chuyển tiền gấp, con đang cấp cứu trong viện".

Theo số liệu từ Bộ Công an, từ đầu tháng 3/2023 đến nay, tính riêng TP.HCM ghi nhận 14 trường hợp phụ huynh học sinh bị lừa đảo theo chiêu thức "chuyển tiền gấp, con cấp cứu" tổng số tiền 825.000.000 đồng. Vụ việc này gây ảnh hưởng tiêu cực, tạo tâm lý hoang mang, lo lắng cho phụ huynh, học sinh, sinh viên về công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong các nhà trường và cơ sở giáo dục.

Hà Cường