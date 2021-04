Xuất hiện đoạn clip nghi của 2 kẻ đánh, cướp súng cảnh sát hình sự Tiền Giang

(VTC News) -

Sáng 1/4, mạng xã hội Facebook bất ngờ xuất hiện 1 đoạn clip dài 16 giây ghi lại cảnh hai đối tượng Nguyễn Lê Tuấn (22 tuổi, ngụ P.4, TX Cai Lậy) và Nguyễn Ngọc Viễn (23 tuổi, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành) trao đổi sau khi cướp súng và đánh dã man một chiến sĩ cảnh sát hình sự hôm 30/3.

Video: Đoạn clip nghi được hai đối tượng Tuấn và Viễn quay đưa lên mạng trước khi bị bắt

Trong đoạn clip, một thanh niên được cho là Nguyễn Lê Tuấn (22 tuổi, ngụ P.4, TX Cai Lậy) cầm khẩu súng nói: "Cái này hồi nãy đi trên đường có thằng nó cầm súng nó chĩa vô anh em nha. Tụi em xuống em bắt lại, hiện tại súng đây này mà nó dí quá trời nên tụi em đi không được nên là ở đây. Tụi em núp điện công an tới".

Liên quan vụ việc, chiều 31/3, trả lời VTC News sau khi nghe tin con trai (Nguyễn Ngọc Viễn) bị bắt, bà Ngô Thị Ph.(45 tuổi, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành) cho biết, trước thời điểm con bị bắt bà có nhận được cuộc gọi lạ vào sáng 30/3.

"Nó gọi điện nói. Mẹ có người nào dí mà bắn con, con chụp được súng rồi con quýnh người đó. Nó điện về nói vậy đó", bà Ph. nhớ lại cuộc gọi bất ngờ từ Viễn.

Tuấn (áo đen) và Viễn bị công an bắt giữ. (Ảnh: M.T)

Như VTC News đưa tin, lúc 9h30 sáng 30/3, Thượng úy Nguyễn Khắc Trung, thuộc biên chế Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang, lái xe máy từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đến Công an huyện Cái Bè công tác. Khi qua cầu Bình Đức (xã Bình Đức, huyện Châu Thành, Tiền Giang) thì bị 2 đối tượng Nguyễn Lê Tuấn (22 tuổi, ngụ P.4, TX.Cai Lậy) và Nguyễn Ngọc Viễn (23 tuổi, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, H.Châu Thành) đi trên xe ô tô 5 chỗ màu trắng ép xe máy vào lề đường.

Tiếp đó, hai người trong xe mở cửa bước xuống, tay cầm gậy 3 khúc đánh Thượng úy Trung. Thượng úy Trung vừa giơ tay đỡ vừa hô “tôi là cảnh sát hình sự đang đi làm nhiệm vụ yêu cầu các anh dừng tay”. Nhưng, đối tượng vẫn tiếp tục tấn công dã man.Trong lúc anh Trung bị khống chế, tên còn lại dùng gậy sắt đánh mạnh vào tay, cướp súng và móc ví trong túi quần anh Trung rồi lên xe tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Tiền Giang huy động toàn bộ lực lượng triển khai chốt chặn các nẻo đường truy bắt hai đối tượng. Công an tỉnh Tiền Giang cũng đề nghị Công an TP.HCM, các tỉnh Long An, Bến Tre hỗ trợ.

Gần 11h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng trên tại địa bàn ấp Phú Thuận, xã Phú Phong, huyện Châu Thành, Tiền Giang nên truy bắt. Cả hai bỏ xe ô tô để chạy vào nhà dân nhưng bị bao vậy bắt gọn, thu hồi lại khẩu súng của Thượng úy Trung.