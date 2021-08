Xuất cấp 130.175 tấn gạo hỗ trợ người dân 24 tỉnh thành gặp khó khăn do COVID-19

(VTC News) -

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh, thành phố để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Cụ thể, Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 130.175,67 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 24 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 năm 2021.

Trong đó: Đắk Lắk: 534, 390 tấn gạo; Đắk Nông: 577,110 tấn gạo; Đồng Tháp 5.883,465 tấn gạo; Tây Ninh: 336,255 tấn gạo; Cà Mau: 2.862,330 tấn gạo; Vĩnh Long: 2.103,195 tấn gạo; Long An: 807,000 tấn gạo; Kiên Giang: 2.278,170 tấn gạo; Trà Vinh: 1.738,950 tấn gạo; Khánh Hoà: 2.000,010 tấn gạo; Bình Dương: 11.325 tấn gạo; Bến Tre: 2.408,265 tấn gạo; Bình Định: 1.000,500 tấn gạo; An Giang: 3.362,280 tấn gạo; Nghệ An: 341,100 tấn gạo; Tiền Giang: 3.006,225 tấn gạo; Đồng Nai: 3.128,505 tấn gạo; Bà Rịa - Vũng Tàu: 2.283,495 tấn gạo; Phú Yên: 1.852,665 tấn gạo; Đà Nẵng: 1.630,635 tấn gạo; Cần Thơ: 5.015,490 tấn gạo; Bình Thuận: 4.018,485 tấn gạo; Ninh Thuận: 577,200 tấn gạo; TP.HCM: 71.104,950 tấn gạo.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về thông tin và số liệu báo cáo. UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo và thực hiện hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định và phù hợp với công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn, UBND các tỉnh, thành phố nêu trên báo cáo các Bộ: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài Chính để trình Thủ tướng xem xét, tiếp tục hỗ trợ.