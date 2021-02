Xuân sớm trên những công trình dầu khí biển

(VTC News) -

Những chuyến công tác không chỉ chở những món quà xuân, những cây đào, cành mai tươi thắm mà còn mang theo tình cảm, niềm tin, hơi ấm của đất liền ra với người lao động Dầu khí bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió. Đó cũng chính là một trong những bản sắc văn hóa Petrovietnam.

Xuân năm nay, các đoàn công tác của lãnh đạo Tập đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác trên những công trình biển quan trọng và đặc biệt bậc nhất của ngành Dầu khí Việt Nam. Đó là giàn khai thác Hải Thạch - Mộc Tinh, giàn Đại Hùng 01, giàn Xử lý trung tâm Sao Vàng - CPP, Tàu FSO Golden Star và giàn Chim Sáo.

Gọi là những công trình biển quan trọng và đặc biệt nhất bởi giàn Hải Thạch - Mộc Tinh và Đại Hùng 01 được xem như kỳ tích của ngành Dầu khí Việt Nam; Giàn Sao Vàng - CPP là giàn có quy mô lớn nhất nước cho đến thời điểm hiện tại, và đây cũng chính là mùa xuân đầu tiên của giàn, cũng như với tàu FSO Golden Star trên biển Việt Nam; Đối với mỏ Chim Sáo, đây là mỏ có lịch sử lâu đời nhất ở Việt Nam và cũng là mỏ có vị trí cách bờ xa nhất về phía Nam so với tất cả các mỏ với khoảng 400km… Chính vì thế mà những chuyến công tác thăm hỏi, kiểm tra của lãnh đạo Tập đoàn luôn đặc biệt ý nghĩa.

Cho đến thời điểm này, Dự án Biển Đông 01 khai thác khí và condensate ở mỏ Hải Thạch - Mộc Tinh vẫn được coi là “con gà đẻ trứng vàng”, là nơi thể hiện cho ý chí và khát vọng chinh phục của người lao động Dầu khí. BIENDONG POC đã có đóng góp quan trọng vào thành công chung của Petrovietnam trong những năm qua, luôn là niềm tự hào của Petrovietnam, đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác.

Tổng kết năm 2020, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) đã đạt được những thành tích vô cùng ấn tượng, ghi thêm những “dấu son” mới trong hành trình gần 12 năm xây dựng và phát triển: tính đến ngày 21/6/2020, đạt 25 triệu giờ công lao động tuyệt đối an toàn kể từ khi đưa dự án vào vận hành khai thác; ngày 27/8/2020, hoàn thành 100% sản lượng khai thác condensate, về đích sớm 126 ngày so với kế hoạch đặt ra; ngày 20/11/2020, thực hiện an toàn và thành công 100 chuyến xuất bán condensate; ngày 27/12/2020, đạt 3.000 ngày vận hành an toàn, không có tai nạn sự cố gây mất giờ công lao động.

Đối với Đại Hùng 01, đây là giàn khoan nửa nổi, nửa chìm duy nhất, cũng là một trong những giàn có tuổi thọ cao nhất ở Việt Nam. Tất cả các công việc từ quản lý, vận hành khai thác đến các hoạt động sản xuất khác trên giàn đều hoàn toàn do người Việt Nam thực hiện.

Người lao động Dầu khí đổi ca tại mỏ Đại Hùng.

Để có được sản lượng 8.000 thùng/ngày như hiện nay, đội ngũ cán bộ, kỹ thuật của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Việt Nam (PVEP) đã phải áp dụng rất nhiều những giải pháp kỹ thuật mới. Việc giàn Đại Hùng 01 khai thác được cho đến ngày hôm nay được các chuyên gia nước ngoài đánh giá rất cao bởi khả năng vận hành rất giỏi của người Việt Nam, đặc biệt là ý thức “giữ tốt, dùng bền”. Việc đưa giàn Đại Hùng 01 đi bảo dưỡng định kỳ và kết nối khai thác trở lại trong 7 cơn bão, siêu bão là cả một sự nỗ lực vượt bậc của PVEP trong năm 2020.

Trong không khí đặc biệt tại giàn Hải Thạch - PQP, Đại Hùng 01, nhạc sĩ Trương Quý Hải tham gia cùng đoàn công tác lãnh đạo Tập đoàn dành nhiều thời gian giao lưu ca nhạc với anh em trên giàn, những bài hát về biển, về mùa xuân, về tình yêu quê hương đất nước gây xúc động mạnh đối với anh em trên giàn.

Nhạc sỹ Trương Quý Hải cùng hát với người lao động Dầu khí trên giàn HT-PQP.

"Chúng tôi đã theo lãnh đạo Petrovietnam đi thăm, làm việc, chúc Tết anh em trên các giàn khoan nhiều lần nhưng quả thật chưa lần nào lại có một không khí đầm ấm và tự hào, tự tin đến thế. Cũng phải thôi, năm nay Petrovietnam đã dành được thắng lợi ngoạn mục khi vượt qua khủng hoảng kép của đại dịch COVID-19 và giá dầu giảm sâu. Việc vượt qua được một năm khó khăn nhất trong lịch sử 45 năm của Tập đoàn là một điều không dễ dàng. Cũng lâu lắm rồi, người dầu khí mới lấy lại được sự tự tin, và xen lẫn lòng tự hào với truyền thống và với những gì đã làm được!", nhạc sĩ Trương Quý Hải chia sẻ.

Tại thời điểm đoàn công tác Petrovietnam đến thăm, không khí ngày Tết bắt đầu hiện diện trên những giàn khoan. Trong khắp các góc phòng từ phòng ăn, phòng làm việc với những băng-rôn tết, các vật dụng trang trí cùng những mai, đào, lan làm cho không gian nơi đây trở nên vui tươi, rộn ràng sắc xuân hơn.

Tuy nhiên, không khí làm việc thì vẫn khẩn trương như mọi ngày. Trong phòng điều khiển hay bên ngoài giàn, ai nấy đều miệt mài tập trung vào công việc của mình. Tiếng bộ đàm trao đổi thông tin, điều hành công việc vẫn vang lên liên tục… Máy móc vận hành khai thác đều đặn trên các giàn, dòng khí liên tục được đưa về bờ và những chuyến xuất hàng condensate vẫn tiếp diễn như ngày thường.

Để đảm bảo vận hành an toàn tuyệt đối, hiệu quả trong những ngày Tết, các phương án phân công ca kíp trực đã được chuẩn bị kỹ càng. Với tâm thế vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ, anh em CBCNV không một chút lơ là công tác, quyết hoàn thành nhiệm vụ và đón một mùa xuân trọn vẹn.

Sau khi kiểm tra tình hình làm việc, trao đổi với CBCVN trên các công trình biển, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng chia sẻ tình cảm với người lao động phải đón Tết xa nhà, biểu dương, đánh giá cao tinh thần làm việc hăng say, nhiệt huyết và nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ CBCNV BIENDONG POC tại HT-PQP, cũng như bày tỏ sự khâm phục trước quyết tâm và trí tuệ của tập thể lãnh đạo PVEP cùng CBCNV trên giàn Đại Hùng 01. Bước sang năm mới, đồng chí mong muốn tập thể cán bộ, người lao động đoàn kết, phát huy trí tuệ, tinh thần Những người đi tìm lửa, cùng nhau phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD năm 2021.

Thành viên HĐTV Petrovietnam Phan Ngọc Trung chúc Tết, động viên người lao động trên giàn Sao Vàng CPP.

Giàn xử lý trung tâm Sao Vàng - CPP là một phần của Dự án Phát triển mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt, do Công ty Idemitsu Kosan Co. Ltd (IKC) là chủ đầu tư, PTSC làm tổng thầu, nhằm khai thác nguồn khí tự nhiên tại Lô 05-1b, 5-1c bể Nam Côn Sơn, cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 350km về phía Đông Nam, ở mực nước sâu khoảng 120m ngoài khơi thềm lục địa của Việt Nam. Đây là công trình trọng điểm của ngành Dầu khí trong lĩnh vực cơ khí dầu khí. Ngày 16/11/2020, dòng khí đầu tiên từ mỏ Sao Vàng đã về điểm tiếp nhận khí vào bờ tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo tính toán, với sản lượng mỗi năm khoảng 1,5 tỉ m3 khí, 2,8 triệu thùng dầu thô và condensate, nguồn khí Sao Vàng - Đại Nguyệt sẽ đóng góp một nguồn thu đáng kể có ngân sách Nhà nước, bảo đảm các cam kết của Petrovietnam cấp khí cho sản xuất điện (chiếm khoảng 22% sản lượng điện cả nước) và cho các hộ tiêu thụ tại khu vực Đông Nam Bộ.

Giàn Sao Vàng CPP.

FSO Golden Star là tàu dầu Yasa Golden Horn được hoán cải tại Nhà máy Đóng tàu MMHE, Malaysia. Hành trình khai sinh FSO Golden Star đầy thử thách với PTSC/PPS khi rơi đúng vào lúc cao điểm của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, vượt qua tất cả mọi khó khăn, trung tuần tháng 11/2020, kho nổi FSO Golden Star đã chính thức đón dòng condensate đầu tiên, đánh dấu mốc son quan trọng trong chuỗi Dự án Sao Vàng - Đại Nguyệt.

Có thể nói, Giàn Sao Vàng - CPP, tàu FSO Golden Star đã được thi công, lắp đặt và đi vào hoạt động trong giai đoạn đặc biệt khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, tập thể CBCNV trên hai công trình đã nỗ lực quên mình, hoàn thành tốt các mốc tiến độ đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong thời gian qua. Điều này khiến Thành viên HĐTV Petrovietnam Phan Ngọc Trung vô cùng cảm kích, ghi nhận và đánh giá cao sau khi ra kiểm tra tình hình và nghe các báo cáo về các công trình biển tại mỏ Sao Vàng.

Chuyến thăm đối với hai công trình này còn đặc biệt ý nghĩa vì đây là mùa xuân đầu tiên của CBCNV làm việc trên giàn Sao Vàng - CPP và cả tàu FSO Golden Star. Đây cũng là một trong những chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo Petrovietnam trên hai công trình này kể từ khi đi vào vận hành năm 2020.

Chính vì thế, niềm vui mừng, hạnh phúc của CBCNV trên hai công trình này như được nhân đôi. Bên cạnh không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết, những món quà Xuân ý nghĩa được trao tặng thì sự thăm hỏi, động viên của lãnh đạo Petrovietnam còn là niềm khích lệ tinh thần lớn lao, là sự ấm áp bởi nghĩa tình Dầu khí trong lúc xa nhà làm nhiệm vụ ở thời khắc thiêng liêng của đất trời.

Anh Lê Hoàng Hồng Sáng, Trưởng nhóm điện trên giàn Sao Vàng - CPP, một trong sáu người đầu tiên làm việc trên giàn chia sẻ, anh vô cùng hạnh phúc khi những ngày cận Tết được lãnh đạo Petrovietnam ra thăm hỏi, chia sẻ. Đó là sự động viên tinh thần quan trọng để anh em CBCNV trên giàn thêm vững tâm công tác, tiếp tục “bám biển” và phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm mới.

Vừa qua, Petrovietnam cũng đã tổ chức đoàn công tác đến thăm, làm việc, động viên tập thể kỹ sư, người lao động tại giàn Chim Sáo. Khai thác dầu ở mỏ Chim Sáo là liên danh gồm 4 nhà thầu, trong đó PVEP chiếm 15%. Năm 2020, tổng sản lượng khai thác đạt 4,77 triệu thùng dầu; xuất bán 249 chuyến dầu trong năm và đạt mốc 4 năm liên tục không để xảy ra sự cố cháy nổ, tai nạn mất thời gian làm việc (LTI). Hiệu suất làm việc trong năm (uptime) đạt 99,9%. Để đạt được thành công trên là sự nỗ lực rất lớn của tập thể những người lao động trên giàn đã không quản ngại khó khăn, vất vả, ngày đêm đối diện với “đầu sóng ngọn gió”, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu được giao…

Người lao động Dầu khí vẫn hăng say làm việc trên các công trình biển.

Mỗi độ Xuân về, những người con đất Việt trên mọi miền Tổ quốc đều mong ước được sum họp cùng gia đình, người thân, bạn bè, nhưng với những người lao động Dầu khí trên các công trình biển, vì nhiệm vụ mà họ phải tạm gác niềm vui riêng, bám trụ nơi ngàn trùng khơi sóng vỗ. Mỗi cán bộ, người lao động Dầu khí khi làm nhiệm vụ trên các công trình dầu khí biển đều mang niềm vinh dự, tự hào, không chỉ “Tìm dầu làm giàu cho Tổ quốc”, mà còn như những “chiến sĩ” ngày đêm canh giữ vùng biển quê hương, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Những chuyến thăm của lãnh đạo Petrovietnam cùng với những cành đào tươi thắm được chuyển từ đất liền ra, những phần quà, phong bao lì xì theo phong tục Tết cổ truyền đã thật sự mang không khí mùa xuân ấm áp, vui tươi đến với người lao động trên các công trình biển. Đó là minh chứng khẳng định Petrovietnam luôn dành sự quan tâm, sẻ chia và biết ơn đối với người lao động đang miệt mài làm việc, sản xuất trên các công trình, dự án, đang hằng ngày đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Petrovietnam, đóng góp quan trọng cho nền kinh tế đất nước.

Cho những giàn khoan không bao giờ ngưng lửa!