Xuân Lan: 'Ông xã sợ tôi buồn vì người ta chửi nhiều quá'

(VTC News) -

Thời gian qua, Xuân Lan nhận nhiều ý kiến trái chiều của động đồng mạng khi ngồi ghế nóng The Next Gentleman - Quý ông hoàn mỹ do những phát ngôn tại chương trình này. Mối quan hệ giữa cô và siêu mẫu Hà Anh cũng đặc biệt gây chú ý khi cả hai liên tục có những màn "cà khịa", không nể mặt nhau.

Xuân Lan giờ vô sản

- Chị tổ chức Tuần lễ Thời trang trẻ em Việt Nam mà không hề có bất cứ nhà tài trợ nào. Có vẻ như kinh tế của Xuân Lan vẫn khá vững chắc sau 2 năm dịch bệnh?

Không phải không muốn mà là không có ai tài trợ (cười). Trong 2 năm dịch bệnh, ngoài việc làm thiện nguyện cho cộng đồng, tôi đã phải dùng tiền tích luỹ. Thời gian qua, tôi vẫn phải duy trì 2 mặt bằng văn phòng, tiền trả nhân viên, chi tiêu mọi sinh hoạt... Nói thật, Xuân Lan giờ là người vô sản.

Hiện nay cuộc sống đã ổn định dần, tôi vẫn đang cố gắng xoay xở để thực hiện những dự án của mình. Với tôi, chỉ cần bản thân đủ cơm no áo ấm, làm được những điều mình thích là đủ. Tôi không quá coi trọng việc phải tiết kiệm, làm sao cho giàu có. Nếu hỏi tôi có thích tiền không thì chắc chắn là có. Tuy nhiên trải qua 2 mùa dịch, chứng kiến không biết bao nhiêu sinh mạng ra đi trong đau thương, tôi rút ra được giá trị sống mới là điều cao đẹp nhất trong cuộc đời này.

Siêu mẫu Xuân Lan

Xuân Lan của quá khứ từng phải trải qua nhiều biến cố, lên voi xuống chó rất nhiều lần nên đã ý thức được sinh mạng giờ là quan trọng nhất. Cuộc sống đã yên bình lại, tôi cũng đã được đi làm, học trò của mình được đi diễn thì đó là điều quá hạnh phúc.

- Mùa dịch vừa qua chị làm gì để duy trì kinh tế?

Tôi đã phải đi bán hàng online, có thể đây là công việc không ai nghĩ một siêu mẫu sẽ làm. Lúc đầu cũng khá xấu hổ, tuy nhiên tôi nghĩ lại đây là công việc chân chính, không phải trộm cướp gì nên sao phải e dè. Hơn nữa việc bán hàng online này lại là nguồn kinh tế chính giúp tôi nuôi được cả đại gia đình, trả tiền mặt bằng, nhân viên, thực hiện những dự án ấp ủ của mình. Tôi giúp đỡ được rất nhiều người khó khăn trong thời gian dịch bệnh cũng từ tiền kiếm được bằng công việc này.

- Nói vậy thì có vẻ như việc bán hàng online giúp chị kiếm được khá nhiều, tại sao đến thời điểm này chị không tiếp tục?

Việc bán hàng online của tôi trộm vía khá tốt. Tuy nhiên kể từ lúc cuộc sống bình thường dần trở lại, tôi không còn thời gian cho việc này nữa. Đợt hàng cuối cùng tôi nhập về đến nay vẫn còn đang để đó vì quá bận rộn. Có thể sau khi thực hiện hết các dự án cũng như công việc dang dở, tôi sẽ quay lại bán hàng online và xem như đây là một nghề mới của mình (cười).

Không có ý định giải quyết mâu thuẫn với Hà Anh

- Tham gia truyền hình thực tế và nhận về khá nhiều điều tiếng, Xuân Lan không sợ tự mình phá vỡ hình ảnh suốt 26 năm gây dựng?

Ngoài đời thường, tôi là một người mẹ, một cô giáo nhẹ nhàng, ngọt ngào, không cáu gắt. Nhưng khi đã trên truyền hình, tôi sẽ là con người khác. Từ lúc tôi đóng phim Những cô gái chân dài, làm giám khảo Vietnam's Next Top Model cho đến bây giờ, không có lúc nào Xuân Lan xuất hiện trên sóng truyền hình mà không bị chửi cả. Tôi cảm thấy mỗi khi mình xuất hiện ở chương trình nào thì mọi người cũng sẽ "ném đá". Tôi không ngại việc tạo drama nhưng đến khi chương trình đủ thu hút, tôi sẽ quay trở lại với hình ảnh thật của mình. Tôi là người biết điểm dừng, tạo nút thắt ở đâu thì tôi sẽ mở ra ở đó.

- Vậy nghĩa là mọi drama trong chương trình đều do chị tạo ra, mối quan hệ của chị và siêu mẫu Hà Anh ở ngoài đời thế nào?

Tôi không thích nhưng không ghét. Chính xác là cả hai chúng tôi đều không hề ưa nhau. Mọi người chỉ xem trên sóng truyền hình, nhưng có những thứ còn khủng khiếp hơn nhưng không thể đưa lên được. Nhiều lúc cô ấy có những câu nói khiến tôi vô cùng bức xúc.

Trong tập thí sinh Hải Anh bị ngã từ trên cao xuống, cô ấy thậm chí đã nói: "Để sơ sảy bị ngã thì tự chịu chứ thương hại nỗi gì?". Lúc đó tôi đã hỏi cô ấy: "Trái tim chị ở đâu? Đó là một con người, một tính mạng. Cho dù chị ngã, tôi cũng sẽ tới ôm chị và đưa đi cấp cứu". Tôi không hiểu nổi tại sao cô ấy lại có thể nói ra được những câu như vậy.

Tôi và Hà Anh không liên quan gì đến cuộc đời nhau nên mạnh ai nấy sống. Hà Anh không quan trọng đến mức có cô ấy thì sẽ không có tôi. Siêu mẫu Xuân Lan

- Tham gia chương trình "Quý ông hoàn mỹ", chị thấy bản thân được nhiều hay mất?

Ban tổ chức có nói với tôi, Hà Anh được nhiều nhất, còn tôi thì mất nhiều nhất. Tuy nhiên tôi nghĩ điều đó không quan trọng vì khi đã quyết định tham gia, mình dám chơi thì dám chịu. Nhưng tôi lại thấy mình không mất gì mà được nhiều hơn khi khán giả vẫn quan tâm và thường xuyên nhắc đến. Cho đến lúc này, tôi biết khán giả đã hiểu và biết tôi làm được những gì cho chương trình.

Trong đêm bán kết, người tôi thương nhất chính là Quang Sơn - thí sinh của đội Hà Anh. Khoảnh khắc cậu ấy lầm lũi tự bê những chiếc bàn, chiếc ghế trở về nhà sau khi biểu diễn xong khiến tôi cảm động. Tôi có nói với cậu ấy rằng nếu cần giúp đỡ làm nghề, tôi sẵn sàng. Có thể nhiều người sẽ nói tôi đang diễn khi yêu thương thí sinh đội khác; thậm chí vị huấn luyện viên kia sẽ nói tôi lôi thí sinh của họ ra để lấy thiện cảm. Tuy nhiên với tôi, mình đã, đang và sẽ làm được gì cho thế hệ đàn em mới là điều quan trọng.

- Nói như vậy nghĩa là chị không cần giải quyết mâu thuẫn với Hà Anh?

Từ xưa đến nay, chúng tôi vẫn và sẽ không có ý định sẽ giải quyết mối quan hệ này. Còn nhớ trong một show diễn, cô ấy đến với vai trò người mẫu mở màn, còn tôi lúc đó đang là đạo diễn, đồng thời là người sáng lập ra chương trình. Nói như vậy là mọi người hiểu vị trí của tôi và cô ấy đã khác nhau. Việc gì tôi phải đôi co với một người như vậy?

- Xuân Lan cảm thấy thế nào mỗi lần bị Hà Anh nhắc đến trên mạng xã hội?

Tôi không quan tâm. Tôi quan niệm khi một người cho rằng họ quá quan trọng thì vai trò kết nối sẽ không còn. Chỉ có những đứa trẻ con mới muốn mình là tâm điểm của mọi người như ăn vạ, khóc thét lên, gây chú ý. Còn người lớn phải là những người đi kết nối. Em thích nói thì cứ nói, tôi đồng ý, em đẹp, em giỏi!

Hà Anh và Xuân Lan nhiều lần cãi nhau nảy lửa.

- Sau này nếu còn cơ hội ngồi chung ghế với Hà Anh trong một chương trình khác, chị sẽ nhận lời chứ?

Chúng tôi không iên quan gì đến cuộc đời nhau nên mạnh ai nấy sống. Hà Anh cũng không quan trọng đến mức có cô ấy thì sẽ không có tôi. Tiêu chí của tôi khi nhận lời mời tham gia một chương trình là phải phù hợp với bản thân mình, còn việc ngồi chung cùng ai với tôi không quan trọng.

Ông xã sợ tôi buồn

- Khi thấy vợ bị "ném đá" quá nhiều, ông xã chị có phản ứng thế nào?

Chồng sợ tôi sẽ bị cuốn theo và ấm ức với những drama trong chương trình khi bị khán giả "ném đá". Anh ấy cũng sợ tôi buồn vì bị chửi nhiều quá. Tuy nhiên tôi đã nói với ông xã rằng mình chính là người cố tình tạo ra những điều đó.

Xuân Lan đã làm nghề đến nay được 26 năm, tôi vẫn luôn cập nhật được khán giả ở thời điểm hiện tại đang cần gì, muốn gì. Chính vì vậy những điều đó không thể nào làm ảnh hưởng tới bản thân tôi được.

- 26 năm làm nghề và cũng phải đương đầu với nhiều điều tiếng, tôi không nghĩ chị chưa lúc nào thấy yếu lòng.

Mọi chuyện diễn ra trong cuộc sống này chỉ có trời biết, đất biết và người trong cuộc biết. Bản thân chúng ta làm gì không trái với lương tâm là đủ.

Những người đã ghét, dù tôi có làm gì đi nữa họ cũng sẽ chửi. Chính vì thế tôi không cần bỏ thời gian để quan tâm. Tôi dành thời gian đó để làm việc, để yêu thương gia đình và những người trân trọng mình. Với những người góp ý chân thành, tôi chắc chắn sẽ tiếp thu.

Nhiều người thậm chí còn nhắn tin cho tôi bảo phải tiết chế lại, chửi tôi không có tri thức như Hà Anh. Với tôi, tri thức hay không thì bản thân tự hiểu. Chẳng người trí thức nào mà phải mở miệng nói rằng mình có tri thức. Cũng như một người giàu có chẳng mấy ai vỗ ngực bảo mình có tiền. Tri thức và bản lĩnh nó ẩn sâu bên trong mỗi con người.

- Những lúc yếu lòng và mất niềm tin vào cuộc sống, chị thường làm gì để lấy lại cân bằng?

Trước đây tôi sẽ chọn cách đi du lịch thật xa. Từ khi có con thì đây chính là nguồn năng lượng của tôi mỗi ngày. Dù chỉ cần 5 phút ôm con gái vào lòng, tất cả mọi mệt mỏi, phiền muộn trong tôi đều tan biến.

Với tôi, sự nóng giận hay mất bình tĩnh chẳng thể nào giải quyết được việc gì. Hãy học cách thật bình tĩnh dù trước mắt có là phong ba bão táp. Những điều này cũng được tôi dạy cho con gái cũng như tất cả học trò. Phải thật bình tĩnh và biết mình là ai trong mọi tình huống của cuộc đời.