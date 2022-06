Xuất khẩu tăng tốc, Việt Nam xuất siêu 276 triệu USD trong tháng 6

(VTC News) -

Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/6, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 6/2022 ước đạt 32,65 tỷ USD, tăng 5,6% so với tháng 5; quý II/2022 ước đạt 96,8 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước và tăng 8,7% so với quý I/2022.

Tính chung 6 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 185,94 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 6/2022 ước đạt 32,3 tỷ USD, giảm 0,8% so với tháng trước; quý II/2022 ước đạt 97,6 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước và tăng 11,3% so với quý I/2022.

Tính chung 6 tháng, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 185,2 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam xuất siêu 276 triệu USD trong tháng 6. (Ảnh minh họa)

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2022, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm nhiều nhất với 94%.

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa đã đảo chiều, từ nhập siêu 1,7 tỷ USD trong tháng 5 sang xuất siêu 276 triệu USD trong tháng 6.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 710 triệu USD, trong khi cùng kỳ năm trước nhập siêu 1,86 tỷ USD.

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 55,9 tỷ USD. Còn Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 61,3 tỷ USD.