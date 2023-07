Xử vụ chuyến bay giải cứu: Đối chất hơn 400 cuộc gọi giữa cựu Thiếu tướng và cựu điều tra viên

(VTC News) -

Sáng 13/7, kết thúc phần xét hỏi vụ chuyến bay giải cứu, HĐXX mời đại diện Viện kiểm sát chất vấn các bị cáo.

Bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu Trưởng phòng thuộc Cục An ninh điều tra Bộ Công an) bị Viện kiểm sát hỏi về mối quan hệ với ông Nguyễn Anh Tuấn (cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội).

Hưng khai, qua quá trình công tác, cũng như thông qua một người quen, bị cáo và ông Tuấn quen biết từ cuối năm 2021. Thời gian quen biết nhau, Hưng cho biết không cùng làm ăn hay kinh doanh gì với cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội, mà chỉ giúp đỡ nhau trong công việc.

Với cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Viện kiểm sát, Hưng cho rằng mình bị oan. Đồng thời, bị cáo cũng khẳng định lời khai của ông Tuấn và bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng (Phó Tổng giám đốc Công ty Blue Sky) là không đúng bản chất sự việc.

Trước tòa, đại diện Viện kiểm sát công bố nội dung hồ sơ điều tra, về tình tiết trong khoảng thời gian ngắn, lịch sử cuộc gọi giữa Hưng và ông Tuấn ghi nhận có tới hơn 400 cuộc gọi. Đại diện Viện kiểm sát chất vấn Hưng về chi tiết này.

Bị cáo Hoàng Văn Hưng.

Hưng khai, hơn 400 cuộc gọi này, không phải tất cả đều kết nối mà có nhiều cuộc gọi nhỡ. Cựu điều tra viên cũng phân trần, giữa bị cáo và ông Tuấn có nhiều việc nên gọi điện nhiều là điều bình thường.

Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm, nếu giữa 2 người chỉ là quan hệ anh em, không có kinh doanh, làm ăn, thì không thể gọi cho nhau nhiều như vậy trong khoảng thời gian ngắn.

"Viện kiểm sát như vậy đang áp đặt", bị cáo Hưng phản bác lại.

Tiếp tục, đại diện Viện kiểm sát công bố, từ 13h ngày 8/12/2022 - 23h ngày 9/12/2022 - thời điểm ngay sau khi Lê Hồng Sơn (Tổng giám đốc Công ty Blue Sky) bị bắt , giữa Hưng và ông Tuấn có 15 cuộc gọi, sau đó còn có một cuộc lúc 0h04.

"Bị cáo giải thích sao?", dại diện Viện kiểm sát đặt câu hỏi.

"Bị cáo không dám khẳng định có những cuộc gọi hay không, còn khi Sơn bị bắt, anh Tuấn có gọi điện thoại cho bị cáo. Bị cáo đề nghị Viện kiểm sát cho biết cuộc gọi đó do ai gọi?", Hưng đáp.

Bị cáo khai, hầu hết các cuộc điện thoại giữa Hưng với ông Tuấn đều do cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội chủ động gọi. Hưng chỉ gọi lại khi thấy có gọi nhỡ. Đối với cuộc gọi lúc 0h04, Hưng nói không thể nhớ chính xác nội dung.

Đại diện Viện kiểm sát sau đó tiếp tục chất vấn ông Tuấn về hơn 400 lịch sử cuộc gọi trên. Trước tòa, ông Tuấn khai trước khi Hằng nhờ giúp đỡ, giữa bị cáo và Hưng "quen nhau không sâu". Chỉ khi Hằng nhờ bị cáo giúp như người trung gian với Hưng, các cuộc điện thoại mới phát sinh nhiều như vậy.

"Trong quá trình điều tra, tôi đã khai về nội dung các cuộc gọi, đều xoay quanh diễn biến vụ án, lời khai của Sơn, Hằng và việc điều tra của Hưng", ông Tuấn nói.

Minh Tuệ