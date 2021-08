Xử phạt nam thanh niên xúc phạm lực lượng phòng, chống dịch trên Facebook

(VTC News) -

Ngày 5/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Mỹ Đức vừa xử phạt hành chính đối với N.D.A (SN 1992, trú tại Phù Lưu Tế, Mỹ Đức) về hành vi xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Theo cơ quan công an, qua nắm tình hình không gian mạng, Đội An ninh Công an huyện Mỹ Đức phát hiện một tài khoản facebook đăng tải nội dung xúc phạm danh dự của lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn xã Hợp Thanh (huyện Mỹ Đức).

N.D.A làm việc tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Sau khi xác minh, ngày 3/8, Công an huyện Mỹ Đức làm rõ và triệu tập chủ tài khoản đăng tải thông tin trên là N.D.A đến làm việc. Tại cơ quan công an, N.D.A thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 101 Nghị định 15 của Chính phủ, Công an huyện Mỹ Đức lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với N.D.A.