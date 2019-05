Xử lý nghiêm phó phòng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk bị bắt vì đánh bạc

Chiều 16/5, trả lời VTC News, ông Nguyễn Cảnh, Phó ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đắk Lắk cho biết đã nắm được thông tin báo chí phản ánh về việc một cán bộ thuộc đơn vị này bị công an bắt do đánh bạc.

"Tôi đã nắm thông tin qua phản ánh của báo chí. Tuy nhiên, đơn vị vẫn đang đợi văn bản chính thức từ cơ quan chức năng về vụ việc. Khi có kết quả cụ thể chúng tôi sẽ xử lý tùy theo mức độ vi phạm, không có chuyện bao che", ông Cảnh chia sẻ.

Các nghi can tại cơ quan điều tra.

Cùng ngày, theo thông tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, đơn vị này vừa phê chuẩn quyết định bắt ông Nguyễn Văn Giang (39 tuổi, Phó phòng Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk) cùng 5 nghi can khác để điều tra hành vi đánh bạc.

5 nghi can bị bắt cùng ông Giang gồm: Lê Sỹ Thắng (25 tuổi), Nguyễn Trung Thành (19 tuổi), Võ Sỹ Quyết (32 tuổi), Phạm Văn Tính (30 tuổi), Lê Văn Linh (30 tuổi).

Trước đó, ngày 13/5, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk bắt quả tang Thắng và Thành đang giao nhận tiền cá độ bóng đá qua mạng internet, tại một quán cà phê ở TP Buôn Ma Thuột.

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai, nhận một tài khoản cá độ của một người ở Khánh Hòa vào tháng 4/2019. Sau đó, Thắng chia nhỏ thành các tài khoản con rồi giao cho các con bạc còn lại để cùng tham gia cá độ.

Qua điều tra, công an xác định các nghi can tham gia cá độ bóng đá với số tiền giao dịch trên 10 tỷ đồng. Khám xét tại nhà các nghi can, công an thu giữ 60 triệu đồng và 10 điện thoại di động liên quan đến việc đánh bạc.

THANH BÌNH