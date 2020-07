Xử lý kẻ mạo danh công an hành hung nữ nhân viên bể bơi ở Hà Nội

Sáng 24/7, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã làm việc với ông Hoàng Mạnh Chung - người đàn ông mạo danh công an hành hung nữ nhân viên lễ tân bể bơi Green Swimming (chung cư Riverside Garden).

"Có thể khẳng định không có ai tên là Hoàng Mạnh Chung công tác tại Công an quận Thanh Xuân. Qua xác minh sơ bộ, người này làm việc tại một ngân hàng ở Hà Nội", lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết đơn vị sẽ có biện pháp xử lý việc ông Chung mạo danh công an gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của đơn vị.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Công an phường Khương Đình (quận Thanh Xuân) cho biết, đơn vị này xác định ông Chung có đánh vào đầu nữ nhân viên bể bơi.

"Hồ sơ đã được rút lên công an quận để tiếp tục làm rõ, đơn vị sẽ xem xét để xử lý phù hợp. Trước mắt, chúng tôi sẽ có văn bản gửi về cơ quan người có hành vi giả mạo, làm ảnh hưởng danh dự lực lượng công an", đại diện Công an phường Khương Đình nói.

Ông Hoàng Mạnh Chung (áo cam) đánh nữ nhân viên lễ tân bể bơi Green Swimming.

Trước đó, mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn clip do camera an ninh ghi lại cảnh một phụ nữ tại quầy lễ tân bị người đàn ông tiến lại gần đánh mạnh vào đầu trước sự chứng kiến của nhiều người.

Vụ việc xảy ra tại bể bơi Green Swimming (tầng 4 chung cư Riverside Garden, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân). Nữ lễ tân bị hành hung trong clip là chị Đoàn Thị Bạch Yến (trú tại Thanh Xuân, Hà Nội).

Chị Yến kể lại, vào ngày 1/5, ông Chung mua thẻ bơi tại bể. Đến ngày 24/5, con trai ông Chung (khoảng 10 tuổi) cùng một vài người bạn cùng lứa xuống bể và quẹt thừa 6 lượt bơi. Khi đó, chị Hiền đã ghi chú lại 6 lượt thừa vào thẻ bơi của ông Chung và dặn con trai người đàn ông lần sau bơi không cần quẹt vào máy mà đưa thẻ để gạch trừ vào phần ghi chú.

Đến tối 20/7, vợ ông Chung xuống quầy vé kiểm tra thẻ bơi còn 12 lượt gồm 6 lượt chưa quẹt và 6 lượt quẹt thừa chưa bơi bù đã được ghi chú vào giấy. Sau đó, chiếc thẻ được gia đình ông Chung bán lại cho người khác nhưng vô tình xé bỏ phần ghi chú quẹt thừa.

"Tối 21/7, người mua lại thẻ bơi của người đàn ông trên thắc mắc khi trong thẻ chỉ còn 6 lượt bơi. Vợ chồng ông Chung sau đó xuống quầy, chửi bới dù trước đó tôi đã giải thích 6 lượt quẹt thừa đã được ghi chú dán ngoài thẻ", chị Yến cho biết.

Sau khi nghe giải thích, ông Chung không chấp nhận và lao vào khu vực quầy, đánh mạnh vào đầu chị Yến và tự nhận mình là công an.