Xu hướng tặng quà Tết 2018

Người Việt từ xa xưa đã dùng quà biếu như một lời hỏi thăm chân thành nhất mỗi dịp Tết đến, việc bắt kịp xu hướng để tặng quà Tết cũng được nhiều người để ý.

Tặng quà tết được xem là một nét đặc trưng trong văn hóa của người Việt. Món quà tặng vừa để tri ân những người đã đồng hành, giúp đỡ bạn trong năm qua, vừa là lời chúc năm mới may mắn, sức khỏe và bình an. Trong những năm gần đây, quà tết sức khỏe đang là xu hướng được khách hàng lựa chọn, bởi ngoài sự an toàn về chất lượng thì đồng thời còn thể hiện sự quan tâm tinh tế và chân thành của người tặng.

Việc chọn quà biếu Tết tưởng chừng như đơn giản nhưng lại không hề dễ dàng nhất là trong bối cảnh phức tạp của thị trường quà tết. Làm sao để lựa chọn được món quà vừa thể hiện tình cảm, tâm ý của người gửi, vừa có giá trị sử dụng cho người nhận.

Gợi ý các món quà tết 2018:

Quà Tết gói sẵn

Dịp gần Tết 2018 mọi người đều rất bận rộn trong công việc, ai cũng tất bật hoàn thành những công việc còn đang dang dở của năm 2017 và chuẩn bị sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ trong năm mới sắp sang.

Vì không có nhiều thời gian nên nhiều người thường chọn mua những phần quà tết gói sẵn để làm quà biếu tết.

Trong mỗi giỏ quà gói sẵn thường có bánh kẹo, rượu, trà... tùy vào giá tiền mà số lượng, chất lượng khác nhau. Giá thành các sản phẩm dao động từ vài chục đến vài triệu đủ các thương hiệu trong và ngoài nước.

Những giỏ quà được buộc túi, thắt nơ trang trí trông rất đẹp mắt, sang trọng, dùng để tặng bạn bè, họ hàng, vừa tiện dụng vừa mang nhiều ý nghĩa.

Quà Tết gói sẵn đang dẫn đầu xu hướng tặng quà hiện nay.

Tuy nhiên khi chọn lựa những phần quà này bạn sẽ rất dễ mua phải những giỏ quà chứa các mặt hàng kém chất lượng hoặc đã hết hạn sử dụng. Điều này vô tình khiến món quà của bạn gây điểm tiêu cực với người nhận.

Vậy nên, nếu như bạn muốn mua những giỏ quà tết gói sẵn thì nên chọn mua tại những địa chỉ uy tín, chất lượng hoặc trong lúc mua nên kiểm tra cẩn thận để tránh tình trạng mua nhầm hàng kém chất lượng.

Tặng quà Tết hình linh vật

Đây là xu hướng quà tặng theo linh vật của năm mới nở rộ những năm gần đây nhưng lại nhanh chóng trở nên thịnh hành.

Người ta tặng cho người thân, bạn bè của mình một bức ảnh nhỏ theo đúng con giáp của họ, hoặc linh vật của năm đó (ví dụ Tết Mậu Tuất 2018, linh vật là con chó). Những bức tượng này được chế tác khá cầu kì và đẹp mắt, mạ vàng hoặc sơn màu sinh động.

Những sản phẩm liên quan đến con chó cũng được ưa chuộng để làm quà trong dịp Tết Mậu Tuất 2018.

Quà tặng theo con giáp vừa tinh tế vừa sang trọng cầu bình an phước lành tới người nhận, vì vậy nó được khá nhiều người lựa chọn tặng sếp hay trưởng bối trong nhà.

Tặng sản phẩm tự làm

Thực phẩm ngày Tết luôn là vấn đề đau đầu với mỗi gia đình. Cuộc sống ngày càng hiện đại thì người ta càng cảm thấy không an toàn vì thực phẩm liên tục bị làm giả, tiêm hóa chất.

Mấy năm gần đây, xu hướng tự làm thủ cổng các sản phẩm về thực phẩm để phục vụ dịp tết phát triển mạnh mẽ và được nhiều người ưa chuộng.

Thực phẩm tự làm như thịt trâu gác bếp, thịt heo hun khói, mứt dừa, ô mai,... tự làm không chỉ mang ý nghĩa như quà biếu thông thường. Mà nó còn thể hiện sự thành tâm của người tặng, với mong muốn người nhận luôn khỏe mạnh, bình an trong năm mới.

>>> Đọc thêm: Quà Tết gà Đông Tảo giá bạc triệu 'cháy hàng'

(Tổng hợp)

Nhật Linh