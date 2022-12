Xu hướng giám sát an ninh trong chuyển đổi số

(VTC News) -

Hội thảo không chỉ là dịp để cập nhật những xu thế an ninh giám sát mới nhất hiện tại mà còn là dịp cùng nhau chia sẻ những xu hướng trong tương lai, một thế giới số hóa công nghệ hoàn chỉnh. Sự kiện cũng góp phần thực hiện cam kết “là đối tác đáng tin cậy mang lại sự hài lòng và hiệu quả bền vững cho khách hàng và cổ đông” của QD.TEK.

Sự kiện thu hút hơn 70 khách hàng và đối tác trong ngành.

Dưới thời đại công nghệ số và xu hướng số hóa đang phát triển, khi Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số và các dự án thành phố thông minh bắt đầu được quan tâm, ngành an ninh giám sát cũng theo đó mà bắt kịp theo xu hướng hiện tại.

Theo 6Wresearch, Chính phủ Việt Nam công bố kế hoạch đầu tư 300 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 để cải thiện cơ sở hạ tầng công cộng của đất nước và tập trung vào việc thực hiện các sáng kiến về thành phố an toàn để tăng cường an toàn và an ninh cho người dân.

Điều này cũng sẽ ảnh hưởng tích cực đến thị trường giám sát video trong nước. Báo cáo cũng cho rằng, quy mô doanh thu của thị trường giám sát video Việt Nam được dự đoán sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 8,6% trong giai đoạn 2020–2026.

Bà Tống Thị Hương Giang – Giám đốc điều hành ngành an ninh giám sát QD.TEK chia sẻ.

Đại diện QD.TEK, bà Tống Thị Hương Giang – Giám đốc điều hành ngành an ninh giám sát cho biết: “Cùng với kinh nghiệm 18 năm phân phối và xây dựng các giải pháp tổng thể trong ngành an ninh giám sát, QD.TEK cùng chung với các đối tác hàng đầu thế giới như Hanwha Techwin, Vinbrain, Western Digital mang đến hội thảo chuyên đề lần này mong muốn đem lại những cái nhìn rõ nét nhất về ngành an ninh giám sát trong kỉ nguyên số hóa đang ngày càng được mở rộng.

Hội thảo này mang đến cho đối tác và khách hàng của QD.TEK các giải pháp giám sát mới nhất nhằm tăng hiệu quả, giảm chi phí, đảm bảo an ninh và bảo mật hệ thống".

Trong khuôn khổ chương trình, các khách hàng và đối tác còn được trực tiếp tham quan, trải nghiệm sản phẩm, giải pháp toàn diện được vận hành bởi đội ngũ kỹ thuật có chuyên môn cao đến từ QD.TEK và các đối tác tại khu vực trưng bày vô cùng chuyên nghiệp, cùng giao lưu kết nối giữa nhà sản xuất, nhà phân phối với khách hàng, qua đó mở rộng cơ hội phát triển mở rộng và bền vững cho các bên.

Khu vực trưng bày và trải nghiệm công nghệ.

Được thành lập năm 2004, Công ty Cổ phần Phân phối Công nghệ Quang Dũng (QD.TEK), thuộc tập đoàn GREENFEED Việt Nam, là một trong những nhà phân phối CNTT-TT hàng đầu tại Việt Nam, chuyên cung cấp các giải pháp hạ tầng cho viễn thông, bảo mật giám sát và công nghệ thông tin. QD.TEK đã và đang là đối tác đáng tin cậy của nhiều nhà sản xuất CNTT-TT hàng đầu toàn cầu như Allied Telesis, AXIS Communications, CommScope, Hanwha Techwin, Milestone, LS, Thales, Vertiv, V2verify… và phục vụ mạng lưới bán hàng vững chắc với hơn 2.000 đối tác và hơn 10.000 khách hàng trên khắp Việt Nam. QD.TEK tự hào mang đến các sản phẩm và giải pháp an toàn, chất lượng cao nhất với chi phí tối ưu cho nhiều dự án kinh doanh, môi trường bền vững và trách nhiệm xã hội tại Việt Nam. Để biết thêm thông tin về QD.TEK, truy cập www.qdtek.vn