Xu hướng chọn nhà của thế hệ trẻ thay đổi thế nào?

Nếu như trước đây, người trẻ ưu tiên chọn nhà với những tiêu chí như: ở nội thành, đông vui, nhộn nhịp… thì nửa cuối năm 2020, cư dân trẻ mong muốn tổ ấm của họ phải là một nơi an cư đích thực, mang đến giá trị cảm xúc cũng như nguồn cảm hứng trong cuộc sống.

Đối với những gia đình trẻ, nhà là nơi nghỉ ngơi, để phục hồi lại năng lượng tích cực sau ngày làm việc mệt mỏi nên không gian sống xanh, gần gũi với thiên nhiên là tiêu chí được nhiều người hiện đại ưu tiên hàng đầu. Thậm chí, người dân chấp nhận di chuyển khoảng cách xa hơn để “đổi lấy” một căn nhà ở vùng ngoại ô hay khu vực xa trung tâm với không gian thoáng đãng, ngập tràn sắc xanh của thiên nhiên.

Với tính chất công việc bận rộn, tiện nghi là yếu tố được người trẻ ưu tiên đặt lên hàng đầu. Nơi ở không chỉ cần đầy đủ công năng mà còn phải giúp họ dễ dàng tiếp cận tới những tiện ích sống như mua sắm, ẩm thực, vui chơi giải trí, luyện tập thể thao…

Không gian xanh nơi các bé có thể tự nhiên vui chơi, khám phá

Đối với các gia đình có con nhỏ thì việc lựa chọn môi trường sống lại càng đặc biệt quan trọng. Đó phải là một không gian nơi các bé có thể tự nhiên vui chơi, khám phá mà vẫn đảm bảo an toàn.

Chị Mai (35 tuổi, nhân viên kinh doanh tại Hà Nội) chia sẻ: “Từ sau khi đại dịch COVID diễn ra, vợ chồng tôi lại càng thấu hiểu hơn nữa tầm quan trọng của sức khỏe. Chúng tôi dự định mua một căn hộ tốt hơn với tiêu chí đầu tiên là phải có không gian thoáng đãng, giúp tái tạo năng lượng sau ngày làm việc vất vả hay cho con những trải nghiệm mới mỗi ngày”.

Xu hướng chọn không gian sinh sống của chị Mai cũng giống như rất nhiều người trẻ hiện nay. Đối với họ, ngôi nhà không chỉ là thiết kế kiến trúc, là nội thất đẹp mắt mà còn là chất lượng thực sự, là những trải nghiệm khiến cho cuộc sống của cả gia đình được thư thái, an nhiên.

The Grand Sapphire – chẳng cần phải đi xa, “resort” ngay thềm nhà

Phân khu The Grand Sapphire (Vinhomes Smart City” – nơi mang đến cuộc sống chuẩn “resort”, đáp ứng toàn bộ những nhu cầu của mọi thành viên trong gia đình, đặc biệt là những gia đình trẻ văn minh.

The Grand Sapphire dành tới 2/3 diện tích dự án để phát triển hệ sinh thái cảnh quan thiên nhiên với bộ ba công viên liên hoàn lên đến 16,3ha và hồ trung tâm 4,8ha, đem lại nhiều không gian thư giãn và tận hưởng cuộc sống. Xung quanh các tòa căn hộ còn có hệ thống công viên BBQ phục vụ cho những bữa tiệc nướng “sành điệu” cùng bạn bè, trung tâm thể thao với 11 sân tập thể thao , gym và sân chơi trẻ em..

Mật độ xây dựng thấp kỷ lục giúp cư dân hoà mình với thiên nhiên và tận hưởng cuộc sống trong lành.

Sống xanh không có nghĩa là xa rời sự tiện ích. Không những vậy, cư dân tương lai của The Grand Sapphire còn được thừa hưởng trọn vẹn tiện nghi từ “bộ tứ kim cương”, bao gồm: trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, trường mầm non & trường liên cấp Vinschool cùng hệ thống quản lý vận hành theo tiêu chuẩn Vinhomes.

The Grand Sapphire sở hữu “toạ độ hoàng kim” tại đô thị lõi phía Tây thủ đô

Bên cạnh hệ thống tiện ích đa dạng như mua sắm, giải trí, ẩm thực… chủ đầu tư còn đặc biệt chú trọng vào việc hoàn thiện hạ tầng giáo dục dành cho các “cư dân nhí” thông qua việc xây dựng hệ thống trường liên cấp Vinschool chất lượng bậc nhất. Con trẻ sẽ có cơ hội được vừa học, vừa chơi, vừa tăng cường tối đa các hoạt động thể chất ngoài trời trong một không gian sống xanh, trong lành với hệ thống sân chơi trẻ em chủ đề đặc biệt.

Nơi con trẻ được tận hưởng nền giáo dục tinh hoa và môi trường tốt nhất để vui chơi và phát triển bản thân

Ngoài môi trường sống lý tưởng, The Grand Sapphire còn hứa hẹn kiến tạo một cộng đồng văn minh, là tiền đề tạo ra một cộng đồng tinh hoa thịnh vượng, cùng phát triển bởi cư dân có sự tương đồng về mức thu nhập, quan điểm sống và quy tắc ứng xử.

Những trải nghiệm sống khác biệt tại The Grand Sapphire sẽ giúp chủ nhân thảnh thơi tận hưởng một cuộc sống khỏe mạnh, yên vui, vừa an toàn, riêng tư, vừa đầy đủ tiện ích đẳng cấp mà không cần phải đi đâu xa. Có thể nói, đây là một sự lựa chọn tuyệt vời dành cho những ai đang tìm kiếm một phong cách sống an lành và tiện nghi.