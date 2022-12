XSMT 18/12/2022 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 18/12

(VTC News) -

XSMT 18/12. Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay - chủ nhật ngày 18/12/2022 đầy đủ và nhanh nhất từ VTC News, thời gian quay thưởng XSMT chủ nhật bắt đầu từ 17h15 và kết thúc sau 15 phút. XSKT MT chủ nhật mở thưởng bởi 3 công ty XS Kon Tum, XS Thừa Thiên Huế và XS Khánh Hoá. Giải thưởng của xsmt hôm nay sẽ lần lượt xuất hiện trên bảng KQ từ giải Tám đến giải Nhất, cuối cùng là giải có 6 số giải Đặc biệt.

XSMT 18/12 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay - Trực tiếp XSKT miền Trung chủ nhật 18/12/2022

Cụ thể SL giải và trị giá dành cho người trúng XSKT miền Trung

Xổ số miền Trung có hơn 10.000 giải thưởng dành cho người may mắn trúng giải. Trong đó, giải cao nhất của xsmt có giá trị 2 tỷ đồng dành cho 1 khách hàng may mắn nhất, mỗi tỉnh thành quay số hôm nay sẽ có tối đa 1 giải đặc biệt để trao cho người may mắn. Cụ thể như sau:

Số lượng giải thưởng cụ thể của XSMT dành cho người trúng thưởng

Lưu ý: Khách trúng thưởng xsmt giá trị trên 10 triệu đồng bắt buộc phải nộp lại 10% thuế cho công ty xổ số kiến thiết

Trách nhiệm của người chơi tham gia XSKT miền Trung

- Người tham gia dự thưởng XSMT cần xem qua nội dung quy định ở mặt sau tờ vé số, khách hàng nên tìm hiểu kỹ và tuân thủ thể lệ tham gia dự thưởng do công ty xổ số miền Trung công bố để làm đúng thủ tục và bảo vệ quyền lợi cho mình trong quá trình tham gia.

- Người tham gia dự thưởng XSMT cần bảo quản cẩn thận vé xổ số đã mua để đảm bảo đủ điều kiện lĩnh thưởng. Khi trúng thưởng, người chơi cần đến làm thủ tục tại công ty XSKT và phải xuất trình vé trúng thưởng cùng các giấy tờ tùy thân có liên quan để làm thủ tục lĩnh thưởng.

- Người tham gia dự thưởng XSMT cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế TNCN khi trúng thưởng xổ số theo quy định hiện hành.

Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 18/12 và kết quả XSMT mỗi ngày sẽ được cập nhật đầy đủ trên VTC News, theo dõi kết quả XSMT 18/12 sớm nhất để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.