XSLA 3/12 - trực tiếp kết quả xổ số Long An thứ Bảy 3/12/2022

XSLA 3/12. Kết quả xổ số Long An hôm nay - thứ Bảy ngày 3/12 sẽ được quay số trực tiếp tại công ty XSKT Long An. Thời gian mở thưởng mỗi ngày của XSKT Long An sẽ bắt đầu lúc 16h10 và kết thúc sau 16h30. Kết quả XSLA sẽ được VTC News cập nhật dưới bảng kết quả liên tục, đầy đủ theo thứ tự.

Kết quả XSLA 3/12 - Xổ số Long An thứ Bảy 3/12/2022 - KQXS LA hôm nay

Tra cứu bảng KQXS Long An 2 tuần trước đây

- KQ XSKT Long An ngày 26 tháng 11

Xem XSLA 26/11 - KQ XSKT Long An 26/11/2022.

- KQ XSKT Long An ngày 19 tháng 11

Kết quả XSKT LA thứ Bảy ngày 19/11/2022.

Giải thưởng của XSKT miền Nam có giá trị như thế nào?

Khách hàng dự thưởng XSKT miền Nam có cơ hội nhận được hàng nghìn giải thưởng giá trị chỉ với một tấm vé xổ số truyền thống có giá 10.000 đồng.

Cập nhật giải thưởng xổ số miền Nam đầy đủ.

Lưu ý: Khách hàng trúng nhiều hạng mục giải thưởng sẽ được nhận đầy đủ toàn bộ tổng giá trị giải thưởng của kỳ đó.

Khách hàng lĩnh giải thưởng xổ số miền Nam qua hình thức nào?

- Có 2 hình thức lĩnh thưởng cho người chơi may mắn trúng thưởng XSMN lựa chọn tùy thuộc vào nhu cầu và mục đích cá nhân của họ, đó là lĩnh thưởng bằng tiền mặt hoặc lĩnh thưởng qua tiền chuyển khoản ngân hàng.

- Sau khi đối chiếu kết quả xổ số, người chơi đến lĩnh thưởng ở công ty xổ số kiến thiết hoặc đại lý XS gần nhất. Khi đi, khách hàng nhớ cầm vé số đã mua, đảm bảo nguyên vẹn, nguyên hình và không bị sửa chữa thông tin. Bên cạnh đó cần cầm theo CMND hay CCCD và giấy tờ cá nhân có liên quan đến để làm thủ tục.

- Hoàn thành tất cả các bước trên, người trúng thưởng sẽ được nhận ngay tiền thưởng. Nếu giá trị giải thưởng lớn, người chơi sẽ nhận được sau 5 ngày kể từ ngày trúng giải.

Theo dõi kết quả xổ số Long An hôm nay 3/12 và kết quả XSMN mỗi ngày trên VTC News để cập nhật kết quả XSLA và XSMN sớm nhất, không bị bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.