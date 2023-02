XSLA 25/2/2023 - Kết quả xổ số Long An hôm nay 25/2

(VTC News) -

XSLA 25/2. VTC News hôm nay 25/2/2023 sẽ cập nhật kết quả xổ số Long An vào lúc 16 giờ 15 phút. Xổ số Long An thứ Bảy hôm nay được trực tiếp từ trường quay công ty XSKT Long An. Các giải thưởng của XSLA 25/2 sẽ được công bố lần lượt từ giải Tám đến giải Đặc biệt.

Trực tiếp kết quả xổ số Long An thứ Bảy 25/2 - XSLA 25/2/2023 - Xổ số hôm nay 25/2

Cập nhật KQXS Long An các kỳ quay số trước

- Kết quả XSKT Long An 18/2/2023

Cập nhật kết quả xổ số Long An ngày 18 tháng 2 năm 2023.

- Kết quả XSKT Long An 11/2/2023

KQ XSLA ngày 11/2/2023.

Cơ cấu giải thưởng XSKT miền Nam mỗi ngày trong tuần

Kết quả XSMN gồm có 9 giải, với tổng cộng 18 dãy số tương ứng 18 lần mở thưởng tại các địa phương, cụ thể như sau:

Chi tiết số lượng và giá trị giải thưởng dành cho người chơi trúng KQ XSMN.

Thể lệ nhận thưởng xổ số Long An

- Vé trúng thưởng phải đảm bảo còn nguyên vẹn, không bị sửa chữa và vẫn còn trong thời hạn là 30 ngày theo quy định. Nếu quá thời hạn trên, tờ vé sẽ không còn giá trị hiệu lực và người chơi sẽ không được nhận thưởng.

- Người chơi trúng thưởng có giá trị từ 10 triệu đồng một giải trở lên sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân tương ứng 10% tổng giá trị giải thưởng nhận được.

- Công ty xổ số sẽ tiến hành trả thưởng cho người trúng giải thông qua hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm thanh toán đủ giá trị giải thưởng cho người chơi trong 5 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị lĩnh thưởng của người chơi.

- Người chơi trúng thưởng được ủy quyền cho người khác nhận thay mình với điều kiện có đầy đủ giấy uỷ quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Xem kết quả xổ số Long An ngày 25/2, KQ XSLA hôm nay, theo dõi KQXS miền Nam thứ Bảy 25/2/2023

Minh Nguyễn (Tổng hợp)