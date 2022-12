XSGL 16/12 - Kết quả xổ số Gia Lai thứ Sáu 16/12/2022

(VTC News) -

XSGL 16/12. Cập nhật kết quả xổ số Gia Lai thứ Sáu ngày 16/12/2022 trực tiếp trên VTC News đầy đủ và chính xác nhất. Thời gian bắt đầu quay thưởng XSGL hàng tuần là từ 17h12 cho đến 17h30. Công ty XSKT Gia Lai trực tiếp quay số và công bố KQXS Gia Lai hàng tuần. Các giải thưởng dành cho khách hàng trúng thưởng XSGL hôm nay sẽ xuất hiện lần lượt từ giải 8 đến giải Đặc biệt.

XSGL 16/12 - KQXS Gia Lai hôm nay - Trực tiếp XS Gia Lai thứ Sáu 16/12/2022

Đối tượng nào được phép chơi XSGL và XSMT?

- Người chơi là công dân Việt Nam hoặc là người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài.

- Khách hàng mua vé nhận thưởng có thể là người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

- Người chơi phải trên 18 tuổi, có đầy đủ nhận thức và năng lực hành vi, không bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi theo quy định pháp luật Việt Nam hiện nay.

Xác định người chơi trúng thưởng xổ số Gia Lai bằng cách nào?

- Căn cứ vào biên bản kết quả quay thưởng đã được xác nhận của Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết, công ty XS ký thông báo kết quả mở thưởng làm cơ sở đối chiếu và trả thưởng cho khách hàng đã trúng thưởng.

- Vé được xác định trúng thưởng là vé do công ty XSKT phát hành; các thông tin trên vé phù hợp với ngày và kỳ quay số mở thưởng, các chữ số in sẵn trên tờ vé trùng theo vị trí và thứ tự từ phải sang trái với 1 trong các giải được hiện trên bảng kết quả quay thưởng do công ty XSKT công bố; vé xổ số trúng nhiều giải được lĩnh thưởng toàn bộ các giải đã trúng.

- Vé trúng thưởng được tiếp nhận bởi bộ phận trả thưởng, kiểm tra và lập thủ tục trả thưởng theo đúng quy trình do công ty XSKT ban hành.

Trúng thưởng XSGL hôm nay, để yêu cầu đổi thưởng có thể liên hệ trực tiếp tại công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Gia Lai tại: 60 đường Trần Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Theo dõi KQXS Gia Lai hôm nay 16/12 và KQXS miền Trung mỗi ngày trên VTC News, kết quả XSGL được cập nhật đầy đủ và nhanh chóng nhất mỗi tuần tại đây.