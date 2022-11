XSAG 3/11 - trực tiếp kết quả xổ số An Giang thứ Năm 3/11/2022

(VTC News) -

XSAG 3/11. Kết quả xổ số An Giang thứ Năm ngày 3/11 sẽ được VTC News công bố trực tiếp từ trường quay công ty XS An Giang. Thời gian quay số của xổ số An Giang hôm nay bắt đầu từ 16h10 đến 16h30. Các kết quả quay thưởng của XSAG sẽ được cập nhật đầy đủ trên Báo Điện Tử VTC News mỗi ngày.

Kết quả XSAG 3/11 - Xổ số An Giang thứ Năm 3/11/2022 - KQXS An Giang hôm nay

Xem kết quả xổ số An Giang (KQ XSAG) 2 tuần trước đây

- Kết quả XSKT An Giang ngày 27 tháng 10

Xem XSAG 27/10 - KQ XSKT An Giang 27/10/2022.

- Kết quả XSKT An Giang ngày 20 tháng 10

KQ XSKT An Giang 20/10/2022 - Xem XSAG 20/10.

Kết quả XS An Giang mới nhất ngày 27/10 (thứ Năm)

Người trúng giải Đặc biệt kỳ này sở hữu vé có dãy số 643871, trị giá giải thưởng 2 tỷ đồng.

Người trúng giải Nhất kỳ này sở hữu vé có dãy số 30910, giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng.

Người trúng giải Nhì kỳ này sở hữu vé có dãy số 39480, giá trị giải 15 triệu đồng.

Trách nhiệm của người chơi tham gia xổ số kiến thiết

Người tham gia dự thưởng xổ số kiến thiết cần xem qua nội dung quy định ở mặt sau tờ vé xổ số, tìm hiểu và tuân thủ Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số do công ty xổ số công bố để bảo vệ quyền lợi cho mình.

Người tham gia dự thưởng xổ số kiến thiết cần bảo quản cẩn thận tờ vé xổ số đã mua để đảm bảo điều kiện lĩnh thưởng. Khi trúng thưởng, người chơi phải xuất trình vé trúng thưởng và các giấy tờ tùy thân có liên quan để làm thủ tục lĩnh thưởng.

Người tham gia dự thưởng xổ số kiến thiết cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân khi trúng thưởng xổ số theo quy định hiện hành.

Người chơi trúng thưởng vui lòng liên hệ lĩnh thưởng ở đại lý XSAG gần nhất hoặc liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn MTV XSKT An Giang theo địa chỉ: 64C đường Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang. Điện thoại: (0296) 3857 903.

Theo dõi kết quả xổ số hôm nay 3/11 và KQ XSAG mỗi ngày trên VTC News để cập nhật kết quả sớm nhất và nhanh nhất.