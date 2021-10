Xót xa những đứa trẻ đội mưa cùng cha mẹ chạy xe máy vượt nghìn cây số hồi hương

(VTC News) -

Những ngày gần đây, lượng người ùn ùn rời TP.HCM và các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch mỗi lúc một đông. Trên các tuyến Quốc lộ nối từ miền Nam, qua dọc dài mảnh đất miền Trung, hướng về phương Bắc, từng đoàn người đội mưa, nối đuôi nhau di chuyển bằng xe máy kéo dài không dứt. Kẹp giữa những người cha đang cầm tay lái và người mẹ đang ngồi phía sau là hình ảnh các em bé co ro trong lớp áo mưa khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Tối 6/10, sau hành trình chạy xe máy hơn một nghìn cây số xuất phát từ Bình Dương, vợ chồng anh Võ Văn Hiếu và chị Nguyễn Thị Hiền (cùng 29 tuổi, trú xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) thở phào nhẹ nhõm khi đặt chân đến quê nhà an toàn. Đặc biệt, cậu con trai mới 15 ngày tuổi đã bình an vô sự khi vừa cùng vợ chồng anh trải qua cuộc hồi hương lịch sử.

Hiền cùng con trai mới 15 ngày tuổi vượt hơn 1.000km bằng xe máy đã về đến Nghệ An an toàn. (Ảnh: Phan Mỹ Hà)

Trò chuyện với PV VTC News, chị Hiền tâm sự, thời điểm dịch chưa bùng phát, chị làm công nhân may ở khu công nghiệp Đồng An, còn anh Hiếu làm phụ hồ.

5 tháng rơi vào tình cảnh thất nghiệp và 3 tháng "chôn chân" tại khu vực phong tỏa ở Bình Dương vì dịch COVID-19, gia đình chị lâm vào tình thế túng quẫn khi tiền bạc tiết kiệm bấy lâu cứ vơi dần.

Sáng sớm ngày 4/10, sau khi gói ghém toàn bộ hành lý, hai vợ chồng trả phòng trọ lại cho chủ và rời Bình Dương, thẳng tiến về quê dù cậu con trai mới 15 ngày tuổi.

"Do con còn nhỏ nên suốt chặng đường hàng nghìn cây số, hai vợ chồng lấy khăn bông quấn để giữ ấm cho cháu. Những đoạn trời mưa thì chúng tôi mặc áo mưa trùm bé vào trong cho đỡ ướt và lạnh. Buổi tối, cả gia đình ngủ tại các lán sửa xe bỏ trống dọc đường", chị Hiền nói và chia sẻ thêm, sau 3 ngày 2 đêm chạy xe máy, cả gia đình về đến TP Vinh, Nghệ An. Lúc này, hai vợ chồng ôm chầm lấy nhau, nước mắt cứ tuôn rơi trong đêm mưa tầm tã ở quê nhà vì thỏa niềm mong mỏi suốt mấy tháng qua. Với đôi vợ chồng trẻ, được về quê lúc này đã là một niềm hạnh phúc vô biên.

Trong căn nhà trọ được nhóm thiện nguyện kết nối cho trú tạm ở TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, bà Lê Thị Bảy (48 tuổi, quê huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) liên tục dỗ dành cháu gái mới 14 tháng tuổi. Từ thời điểm tạm xa vòng tay của mẹ (tối 6/10), cháu bé liên tục quấy khóc.

Anh trai và mẹ anh Quyết đang mong ngóng tình hình sức khỏe của chị Anh. (Ảnh: Đ.H)

Anh Phạm Văn Quyết (23 tuổi, cha cháu bé) kể, hôm 4/10, vợ chồng anh cùng con gái 14 tháng tuổi, mẹ và anh trai khăn gói, đèo nhau trên 2 chiếc xe máy rời TP.HCM. Tầm 18h30 ngày 6/10, cả gia đình di chuyển đến đường tránh thuộc địa phận TP Quảng Ngãi thì tấp xe vào lề để nghỉ mệt. Lúc này, trời mưa tầm tã. Năm người ngồi nép sát vào khu vực vỉa hè.

"Thấy chúng tôi đang trú mưa, một người dân ở gần đó mang cho mấy hộp cơm ăn lót dạ. Tầm nửa tiếng sau, vợ tôi là Đinh Thị Phương Anh kêu đau bụng dữ dội. May mắn được chính người cho cơm hướng dẫn, tôi chạy xe máy chở thẳng vợ đến bệnh viện cách chỗ dừng chân tầm 3 cây số. Hiện, sức khỏe của vợ đã dần ổn định", anh Quyết nhớ lại.

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh gia đình, anh Quyết bộc bạch, năm 2019, anh nên duyên chồng vợ với chị Phương Anh. Đến nay, con gái đầu lòng của hai vợ chồng mới 14 tháng tuổi và chị Anh đang mang thai đứa thứ 2 mới 8 tháng.

Tháng 11 năm ngoái, hai vợ chồng anh dắt díu theo con nhỏ cùng anh trai và mẹ vào TP.HCM kiếm kế sinh nhai. "Hai anh em và mẹ xin làm phụ hồ ở các công trình, còn vợ tôi ở nhà lo nấu ăn, giặt giũ và chăm con. Nào ngờ, đi làm được vài tháng thì dịch bệnh bùng phát, cả nhà lâm cảnh thất nghiệp từ tháng 6 đến nay. Cùng cực nhất là khoảng thời gian tháng 7, ngoại trừ anh trai, còn lại 4 người trong gia đình không may mắc COVID-19", anh Quyết nghẹn ngào nói và chia sẻ thêm, tháng 8, cả 4 người khỏi bệnh, từ đó nuôi quyết tâm về quê khi có cơ hội.

Vậy là đầu tháng 10 vừa qua, khi tiền bạc dành dụm bấy lâu dần cạn kiệt, cộng với việc TP.HCM cho phép rời khỏi địa bàn, cả gia đình quyết định gói ghém đồ đạc, chất lỉnh kỉnh lên 2 chiếc xe máy và đèo nhau về quê. Sau hai ngày di chuyển, đến địa phận tỉnh Quảng Ngãi thì xảy ra sự việc trên.

Gia đình anh Chung đội mưa chạy xe máy về Thừa Thiên - Huế.

Ngày 7/10, trong đoàn người đội mưa chạy xe máy qua địa bàn Quảng Ngãi, có không ít trẻ nhỏ.

Anh Trương Đình Chung (quê Thừa Thiên-Huế) cho hay, sáng sớm nay khi vừa đặt chân đến địa phận Quảng Ngãi, vợ chồng anh phải tấp xe vào lề để mặc thêm áo khoác và áo mưa vì trời trút mưa nặng hạt. "Thất nghiệp suốt 5 tháng trời vì dịch khiến vợ chồng tôi rất khốn đốn. Khi thành phố mở cửa cho rời khỏi địa bàn, ngay lập tức chúng tôi khăn gói, đùm theo con nhỏ 2 tuổi và quyết định chạy xe máy hồi hương.

Dọc đường, hai vợ chồng cố gắng ăn uống tiết kiệm, bao nhiêu tiền dành dụm còn lại chỉ mong đủ mua sữa, cháo cho con. Miễn sao cả gia đình về tới quê an toàn là mừng lắm rồi", anh Chung giãi bày.

Những ngày qua, tại chốt kiểm dịch phía Nam xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, không khó để bắt gặp hình ảnh các đoàn người từ tâm dịch phía Nam hồi hương. Thương nhất vẫn là những đứa trẻ ngây thơ phải dầm mưa dãi nắng cùng cha mẹ vượt nghìn cây số về quê.

Gia đình anh Bửu vui mừng khi về đến quê.

Anh Hồ Văn Bửu (đồng bào Vân Kiều, trú xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy) bộc bạch: "Tôi rất vui mừng khi đã cùng vợ con và người thân về tới quê hương sau hành trình dài đầy khó nhọc.

Dọc đường đi, chúng tôi được người dân ở các địa phương như Quảng Ngãi, Quảng Nam...tiếp tế đồ ăn, nước uống, xăng dầu miễn phí. Nhờ vậy mà tôi có thể dành dụm một ít tiền để tích lũy, trang trải cho những ngày sắp tới ở quê".