Xót xa nhìn đôi bàn chân bé gái mất 9 ngón sau 18 lần phẫu thuật

Gia đình khánh kiệt vì con bệnh

Bé Lưu Nguyễn Như Quỳnh (8 tuổi, quê Phú Yên) bị dị dạng mạch máu phối hợp từ năm 1 tuổi đến nay ròng rã 7 năm nằm viện. Trải qua hàng chục ca phẫu thuật đôi bàn chân cụt dần chỉ còn 1 ngón duy nhất.

Cô bé Như Quỳnh 8 tuổi đã 18 lần phẫu thuật khiến đoi chân chỉ còn 1 ngón cái. (Ảnh: Phan Nhơn

Bên hành lang khoa Nhi, BV Nhân dân Gia Định (TP.HCM), chị Lưu Thị Lệ Nguyên - mẹ bé Quỳnh mới được thảnh thơi được ít phút để kể cho PV VTC News nghe câu chuyện của con gái.

Theo chị Nguyên, hai ngày trước Quỳnh được bác sĩ gây mê toàn thân để tiêm cồn điều trị các khối u trong mạch máu, mấy tiếng sau mới hồi tỉnh.

"Khi tỉnh lại, mặt con vẫn chưa hết mệt mỏi, chắc do dư chấn sau gây mê, chân vẫn sưng phù, những khối u nổi cả gân xanh chằng chịt khắp chân con", chị Nguyên buồn bã kể, đôi vai chị chùng xuống.

Tiếp lời, chị Nguyên cho biết, ngay từ năm 1 tuổi Quỳnh đã được phát hiện mắc chứng dị dạng mạch máu, song đến năm 7 tuổi những khối u trong mạch máu tiến triển nhanh hơn. Qua 18 lần phẫu thuật, đôi bàn chân Quỳnh giờ chỉ còn một ngón cái, bàn chân, cẳng chân sưng phù.

“Nhiều lúc nhìn con đau đớn tôi chỉ biết khóc thầm, muốn giúp con mà bất lực”, chị Nguyên nói tới đây, nước mắt chị rơi lã chã.

Sau nhiều lần phẫu thuật, bàn chân bé Quỳnh chỉ còn 1 ngón duy nhất. (Ảnh: Phan Nhơn)

Hai vợ chồng chị Nguyên sống tại một làng ven biển nghèo ở xã Hoà Hiệp Trung, huyện Đông Hoà, tỉnh Phú Yên. Trước khi Quỳnh bệnh, chị Nguyên đi làm công nhân may của một công ty, chồng chị làm thợ hồ. Nhưng từ khi con gái bệnh, hai vợ chồng chị phải bỏ hết công việc, liên tục ròng rã phải leo lên những chuyến xe từ Phú Yên đi Sài Gòn, khi nào con đỡ bệnh 2 vợ chồng lại kiếm việc làm, lay lắt sống qua ngày.

Khó khăn chồng chất khó khăn, tất cả của cải đều lo cho con chữa bệnh gần như gia đình khánh kiệt. Vợ chồng phải vay chính sách 50 triệu để chiến đấu cùng con với căn bệnh vô căn này, nuôi hy vọng “còn nước còn tát”. Tần suất con phải nằm viện cứ ngày một dày lên, thế là từ đó hành lang Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) là nơi tá túc của 2 vợ chồng.

Gần đây Quỳnh bệnh cảnh trở nặng, BV Nhi Đồng 2 TP.HCM biết BV Nhân dân Gia Định TP.HCM có phương pháp mới điều trị khả quan nên tư vấn, động viên chị Nguyên và chồng đưa con sang tìm chút hy vọng.

Điều trị hiệu quả tầm 30%

BS Nguyễn Đình Luân, Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh cho biết, Quỳnh bị dị dạng mạch máu phối hợp (tĩnh mạch, mao mạch, bạch mạch) có thể nằm trong hội chứng Klippel Trenaunay. Để biết chính xác cần phải khảo sát cấu trúc gen.

Hiện, phương pháp điều trị chủ yếu điều trị triệu chứng, tiêm cồn để giảm đau đồng thời cải thiện sự biến dạng do dị dạng mạch máu gây ra. Quá trình điều trị phải thực hiện dưới phương pháp gây mê toàn thân.

Căn bệnh khiến Quỳnh mới 8 tuổi nhưng đã phải nằm viện 7 năm, chân của Quỳnh cũng dần biến dạng. (Ảnh: Phan Nhơn)

Cũng theo BS Luân, phương pháp điều trị tiêm cồn tuyệt đối là biện pháp điều trị can thiệp xâm lấn tối thiểu, không phải là phẫu thuật lớn, tuy nhiên hiệu quả đạt được rất tốt, và cần được lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm giảm tối đa có thể dị dạng mạch máu.

Trong một số ít trường hợp dị dạng phức tạp, hoặc nhân dị dạng lớn, chi phí điều trị có thể cao hơn do yêu cầu sử dụng dụng cụ chuyên biệt hơn để hỗ trợ điều trị.

Ngoài phương pháp điều trị can thiệp nội mạch, còn có những phương pháp điều trị khác như: phẫu thuật, đốt laser, điều trị thuốc, tuỳ thuộc vào loại dị dạng. Trong phương pháp điều trị can thiệp nội mạch, vật liệu sử dụng có thể khác nhau, nhưng cồn tuyệt đối chứng minh tính hiệu quả và rẻ tiền nhất khi so sánh với các loại vật liệu khác.

BS Luân cho biết thêm, Quỳnh đã được điều trị 2 đợt và hoàn toàn miễn phí. Dự kiến sẽ còn phải làm nhiều đợt tiếp theo. Trường hợp bệnh nhi nghèo, hoàn cảnh khó khăn đều được Bệnh viện Nhân Dân Gia Định miễn, giảm viện phí.