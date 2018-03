Xót thương người phụ nữ bị chồng tạt axit khi đang ngủ chỉ vì sinh con gái

(VTC News) - Người phụ nữ được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng: Bỏng khắp mặt, tay và bụng do người chồng tạt axit.

Farah (25 tuổi) bị người chồng tạt axit vào người khi đang ngủ tại nhà ở thị trấn Moradabad gần New Delhi. Lí do khiến anh chồng của Farah là Siraj Biwi (32 tuổi) tạt axit là do cô sinh con gái.

Ngay sau khi gây ra thương tích, chồng của Farah đã bỏ trốn. Hiện, cảnh sát đang truy tìm và sẽ bắt anh ta với tội cố ý gây thương tích.

Farah đang nằm điều trị tại bệnh viện do bị bỏng nặng.

Farah kể: "Sau khi sinh đứa con gái đầu, nhà chồng bắt đầu phàn nàn, đay nghiến như thể tôi cố ý sinh con gái vậy. Càng ngày, họ càng hành hạ tôi. Năm ngoái, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Bị bố mẹ gây áp lực, chồng tôi quay ra, yêu cầu tôi bảo bố mẹ đẻ phải đưa thêm tiền hồi môn. Vì tôi không nghe theo, họ bắt đầu đánh đập tôi".

"Khi con gái thứ hai chào đời, tôi vẫn cố gắng nhẫn nhịn ngày qua ngày vì nghĩ đến các con. Nếu bỏ chồng, ai sẽ nuôi tôi, nuôi con? Nhưng tôi không thể tưởng tượng rằng anh ta lại có thể tạt cả axit tấn công tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta", Farah kể.

(Nguồn: Daily Mail)

Thu Nga