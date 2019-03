Xông vào trụ sở chém trưởng và phó công an xã ở Hưng Yên: Sức khỏe nạn nhân giờ ra sao?

Liên quan đến vụ việc người đàn ông xông vào trụ sở chém trọng thương trưởng và phó công an xã, sáng 15/3, ông Đặng Ngọc Lương - Chủ tịch UBND xã Minh Đức (huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) cho biết, đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của 2 vị công an xã đã ổn định.

“Đỗ Đình Tiến trước đây cũng đã bị đưa đi trại giáo dưỡng 24 tháng vì tội đánh bố. Tiến là người hay uống rượu, say xỉn và thường gây sự với hàng xóm xung quanh. Đặc biệt, người này hay hành hung công an xã” - ông Lương nói.

Trước đó, trả lời VTC News vào chiều 14/3, ông Đỗ Đình Hào - Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do liên quan vấn đề đất đai.

"Tôi nghe Công an huyện Mỹ Hào báo cáo là do liên quan mâu thuẫn chuyện đất cát. Ông Tiến đến kiến nghị, trong lúc công an đang giải thích thì Tiến rút dao phay gây án", ông Hào nói và cho biết Công an tỉnh Hưng Yên đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án.

Nghi phạm Đỗ Đình Tiến tại cơ quan công an.

Như VTC News đưa tin, vào khoảng 8h30 ngày 14/3, Đỗ Đình Tiến (trú tại xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) đến trụ sở UBND xã Minh Đức. Sau đó, người này xuống phòng làm việc của ban công an xã rồi rút dao chém ông Nguyễn Phụng Huy - Trưởng Công an xã Minh Đức nhưng ông Huy tránh được và bỏ chạy ra cửa.

Lúc này, Tiến tiếp tục đuổi theo chém ông Huy thì gặp ông Vũ Đồng Hiệu - Phó Công an xã Minh Đức nên đã vung dao chém ông Hiệu. Sau khi chém ông Hiệu trọng thương, Tiến đuổi theo ông Huy và chém khiến ông này bị thương ở tay.

Ngay sau đó, 2 vị công an xã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Còn Tiến sau khi gây án đã trở về nhà và thản nhiên để con dao gây án trên mặt bàn rồi chuẩn bị rượu để uống.

Tùng Lâm