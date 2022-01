Xông vào căn hộ trói chủ nhà, cướp điện thoại ở Hà Nội: Bắt giữ 1 nghi phạm

(VTC News) -

Video: Hình ảnh 3 nghi phạm xông vào căn hộ trói chủ nhà, cướp điện thoại

Ngày 13/1, Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị đã bắt giữ 1 nghi phạm trong vụ cướp tài sản tại Khu đô thị Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai).

Theo Công an quận Hoàng Mai, lực lượng chức năng bắt giữ được nghi phạm này khi hắn đang lẩn trốn ở TP.HCM. Công an vẫn đang truy bắt 2 nghi phạm còn lại.

Như VTC News đưa tin, khoảng 16h45 ngày 8/1, người dân sống tại tại tầng 3, chung cư HH1A Linh Đàm nghe thấy tiếng động lớn phát ra. Sau đó, hàng xóm đi qua căn hộ 324 thì phát hiện chủ nhà là anh T.A. (ngoài 30 tuổi, làm nghề sửa chữa mua bán điện thoại) bị trói, bịt miệng bằng băng dính và mắt bị xịt hơi cay nên báo công an.

Cơ quan công an bước đầu xác định anh T.A. bị 3 người khống chế, hành hung và cướp đi một số tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai xác định cả 3 tên cướp đều là nam giới, nói giọng miền Bắc. Trong đó, 1 tên cướp khoảng 30 - 35 tuổi, cao 1m70 - 1m75, dáng to béo, khuôn mặt dài, đeo kính gọng nhựa màu đen, đeo khẩu trang màu trắng; áo khoác màu đen, áo bên trong màu xanh nước biển, quần bò màu xanh, đi giày thể thao màu trắng, đội mũ lưỡi trai màu đen.

Tên cướp thứ hai khoảng 25 - 30 tuổi, cao khoảng 1m65, khuôn mặt tròn, đeo kính trắng, mắt kính hình chữ nhật, gọng kính màu đen, đeo khẩu trang y tế màu xanh nhạt; mặc áo phao trắng xám có mũ, quần bò tối màu, đi giày da màu đen, đội mũ lưỡi trai màu trắng, đeo ba lô khoác vai màu đen.

Tên cướp cuối cùng khoảng 25 - 30 tuổi, cao tầm 1m60, dáng cao gầy nhỏ, khuôn mặt dài hóp, đeo khẩu trang y tế màu xanh, đội mũ lưỡi trai màu đen; mặc áo khoác thể thao màu đen, quần bò màu đen, đi giày màu nâu, cầm cặp da xách tay màu nâu.

Công an quận Hoàng Mai ra thông báo truy tìm 3 tên cướp có đặc điểm như trên và đề nghị, nếu phát hiện 3 kẻ này, người dân cần báo ngay cho Công an quận Hoàng Mai hoặc cơ quan công an gần nhất.