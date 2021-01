'Xông đất' 2021, Vinamilk xuất lô hàng lớn đi Trung Quốc

(VTC News) -

Đây không chỉ là tin vui đầu năm của doanh nghiệp mà còn là tín hiệu lạc quan, hứa hẹn một năm mới khởi sắc của ngành sữa nói chung.

Sản phẩm sữa hạt cao cấp của Vinamilk xuất khẩu đi Trung Quốc có quy cách đóng gói và thiết kế bao bì khác biệt phù hợp với thị hiếu

Cụ thể, 10 container sản phẩm sữa hạt cao cấp (gồm sữa hạt đậu nành hạnh nhân và đậu đỏ) của Vinamilk xuất đi hồi đầu tháng 1/2021 đã cập cảng và bắt đầu lên kệ chuỗi cửa hàng tiện lợi tại thị trường lớn nhất thế giới này. Đặc biệt, để đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của thị trường, sản phẩm đã được Vinamilk đầu tư thiết kế bao bì và quy cách đóng gói mới lạ, phù hợp để làm quà tặng, nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán sắp đến tại Trung Quốc.

Lô sản phẩm xuất khẩu gồm sữa đậu nành hạnh nhân và đậu đỏ mang thương hiệu Vinamilk

Ngoài ra, một lô hàng gồm 5 container sản phẩm sữa đặc có đường cũng đang được Vinamilk tích cực đẩy mạnh sản xuất để kịp lên đường “xuất ngoại” trước Tết Tân Sửu. Vào tháng 4/2020, Vinamilk cũng đã xuất khẩu lô sữa đặc Ông Thọ đầu tiên sang Trung Quốc. Hiện dòng sản phẩm này đang được thị trường nước bạn tiếp nhận một cách tích cực.

Dây chuyền sản xuất sữa hạt xuất khẩu hiện đại tại nhà máy của Vinamilk có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn của nhiều nước như Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc…

Vừa qua, Vinamilk mới có thêm một nhà máy được cấp mã xuất khẩu cho sản phẩm sữa xuất khẩu đi Trung Quốc bao gồm sữa tươi và đồng thời được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Organic của Trung Quốc. Điều này góp phần mở rộng cơ hội kinh doanh cho các nhóm sản phẩm thế mạnh và cao cấp của Vinamilk tại thị trường tiềm năng này trong thời gian tới. Hiện nay, Vinamilk đang kinh doanh đa dạng các chủng loại sản phẩm như sữa chua, sữa đặc, sữa hạt và nước giải khát tại thị trường Trung Quốc.

Những container sữa đặc đã sẵn sàng“xuất ngoại” trong những ngày tết nguyên đán đang đến gần

Chia sẻ về tin tức này, ông Võ Trung Hiếu, Giám đốc Kinh doanh Quốc tế Vinamilk cho biết: “Cuối năm 2020, Vinamilk đã xuất sữa hạt sang thị trường Trung Quốc để thăm dò thị trường và giới thiệu đến người tiêu dùng. Với những phản hồi rất tích cực từ người tiêu dùng, đầu năm nay, Vinamilk đã nhận được đơn hàng lớn từ đối tác cho dòng sản phẩm này. Trung Quốc là thị trường lớn, tiềm năng nhưng cũng rất cạnh tranh, vì vậy Vinamilk sẽ có những bước đi thận trọng và chắc chắn để phát triển hiệu quả thị trường này”.

Sản phẩm được kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt từ đầu vào đến đầu ra, đảm bảo an toàn và đáp ứng các tiêu chuẩn để xuất khẩu

Năm 2020, vượt qua các thách thức lớn do đại dịch COVID-19, Vinamilk đã cho thấy những nỗ lực lớn trong mảng kinh doanh quốc tế. Một số sự kiện nổi bật của Vinamilk trong năm qua có thể kể đến như ký thành công hợp đồng xuất khẩu sữa bột trẻ em trị giá 20 triệu USD đi Trung Đông ngay đầu năm 2020; là doanh nghiệp sữa đầu tiên của Việt Nam được cấp phép xuất khẩu sữa vào các quốc gia EAEU (Liên minh Kinh tế Á Âu) và liên tiếp ghi nhận tin tức tích cực về xuất khẩu đến các quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore và nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á… Với những nỗ lực đó, doanh thu kinh doanh quốc tế của Vinamilk năm 2020 đạt trên 240 triệu USD, tăng trưởng trên 8% so với 2019, cao hơn so mức tăng trưởng 5.1% của xuất khẩu cả nước.

Nhiều hoạt động tiếp thị, giới thiệu sản phẩm được tổ chức tại Trung Quốc giúp người tiêu dùng làm quen với các sản phẩm Vinamilk

Sau sữa chua, nước giải khát thì sữa hạt và sữa đặc là những sản phẩm được Vinamilk đẩy mạnh để khai thác thị trường quy mô tỷ dân - Trung Quốc.

Sự chuẩn bị tốt, nhạy bén với các cơ hội mới và chiến lược kinh doanh phù hợp đã giúp Vinamilk vững vàng ở cả thị trường trong và ngoài nước. Bên cạnh khai thác các thị trường thế mạnh như Trung Đông, Đông Nam Á, Mỹ… trong những năm qua, Vinamilk tích cực phát triển các thị trường tiềm năng mới như Trung Quốc, Hàn Quốc và một số quốc gia mới tại khu vực Châu Phi. Tính đến nay, Vinamilk đã xuất khẩu đến 56 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng kim ngạch đạt hơn 2,4 tỷ USD.