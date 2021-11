Xôn xao F1 cách ly tại nhà phải được hàng xóm đồng ý: CDC Hà Nội nói gì?

(VTC News) -

Trước thông tin lan truyền về việc Hà Nội thực hiện thí điểm cách ly F1 tại nhà những phải được hàng xóm đồng ý, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, khi tổ chức cho F1 cách ly tại nhà riêng, các khu chung cư, căn hộ liền kề, cần thông báo để hàng xóm biết và cùng lực lượng chức năng giám sát, hỗ trợ người cách ly.

"Việc thông báo với hàng xóm rất quan trọng. Họ có quyền được biết và cùng phối hợp chính quyền để giám sát", ông Tuấn nói.

Trả lời báo Người lao động, bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, khẳng định TP Hà Nội không có quy định F1 cách ly tại nhà phải được sự đồng ý của hàng xóm.

Hôm qua, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh yêu cầu các địa phương phải triển khai, diễn tập thí điểm cách ly F1 tại nhà; thí điểm điều trị F0 thể nhẹ và không triệu chứng tại cơ sở y tế phường, xã, thị trấn. UBND thành phố sớm ban hành quy định về điều kiện cách ly y tế F1 tại nhà, giao chính quyền địa phương, tổ COVID cộng đồng phối hợp y tế cơ sở kiểm tra, xác nhận bảo đảm đủ điều kiện, tổ chức cách ly theo hướng dẫn.

Hà Nội thí điểm cách ly F1 tại nhà. (Ảnh minh hoạ: SKĐS)

Theo hướng dẫn giám sát, phòng chống COVID-19 do Bộ Y tế ban hành ngày 30/7, người tiếp xúc gần với F0 trong 2 mét; cùng không gian kín tại nơi lưu trú, làm việc, cùng phân xưởng, học tập, sinh hoạt, vui chơi giải trí...;cùng khoang trên phương tiện vận chuyển được coi là F1.

Trường hợp F1 quá nhiều, vượt quá khả năng cách ly tập trung, địa phương có thể cách ly người già, người hạn chế vận động, trẻ nhỏ, người bị bệnh hoặc sức khỏe yếu cần phải có người chăm sóc tại nơi lưu trú 14 ngày. Điều kiện cách ly tại nơi lưu trú là phải có phòng riêng, khu vệ sinh riêng, tách biệt với khu sinh hoạt chung của gia đình, đầy đủ trang thiết bị phòng hộ, vệ sinh cá nhân, theo hướng dẫn này.

Một số quận tại thủ đô cho F1 đủ điều kiện được cách ly tại nhà như quận Nam Từ Liêm, Hà Đông, Cầu Giấy...

Cùng với đó, Hà Nội cũng lập 5 cơ sở thu dung, điều trị F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ ở 5 quận, huyện, với tổng cộng 1.150 giường. Công tác thu dung, điều trị F0 tại đây theo phương châm "4 tại chỗ" (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ), điều hành theo hướng dẫn của Sở Y tế. 5 cơ sở này được Hà Nội xem như thí điểm mô hình thu dung, điều trị F0 không triệu chứng hoặc nhẹ, tại quận huyện.

UBND Hà Nội cũng cho phép 12 khách sạn được tiếp nhận cách ly F1 do người cách ly tự nguyện chi trả phí (áp dụng từ 15/11). Các khách sạn gồm: Hòa Bình, Mường Thanh Hà Nội Grand Centre, Sofitel Legend Metropole HaNoi, Silk Path Hà Nội, Hilton Garden Inn, Hilton Hanoi Opera, Bình An 1, Bình An 2, Bình An 3, Grand Vista, Lake Side và Mường Thanh Grand Xa La.