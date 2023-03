Xổ số Long An 18/3/2023 - Kết quả XSLA hôm nay 18/3

(VTC News) -

XSLA 18/3. VTC News hôm nay ngày 18/3/2023 trực tiếp kết quả xổ số Long An nhanh chóng và chính xác nhất. XSLA sẽ quay thưởng tại trường quay công ty XSKT Long An thứ 7 hàng tuần. Kết quả xổ số Long An hôm nay 18/3 sẽ được cập nhật liên tục từ giảm Tám đến giải Đặc biệt.

XSLA 18/3/2023 - KQXS Long An hôm nay - Trực tiếp XS Long An thứ Bảy 18/3

Lịch quay số mở thưởng của XSKT miền Nam

Thứ 2 quay thưởng xsmn tại công ty XSKT Đồng Tháp, XSHCM, XSCM

Thứ 3 quay thưởng xsmn tại công ty XSKT Bến Tre, XSBL, XSVT

Thứ 4 quay thưởng xsmn tại công ty XSKT Đồng Nai, Cần Thơ, XSST

Thứ 5 quay thưởng xsmn tại công ty XSKT Tây Ninh, An Giang, XSBT

Thứ 6 quay thưởng xsmn tại công ty XSKT Vĩnh Long, Trà Vinh, XSBD

Thứ 7 quay thưởng xsmn tại công ty XSKT Long An, XSHCM, XSHG, XSBP

Chủ nhật quay thưởng xsmn tại công ty XSKT Đà Lạt, Kiên Giang, XSTG

Lưu ý khi nhận thưởng XSKT miền Nam

- Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không bị tẩy xóa, rách nát, sửa chữa. Vé số trúng thưởng chỉ được lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn trên, vé sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Người chơi trúng giải trị giá từ 10.000.000đ/giải trở lên phải nộp thuế thu nhập cá nhân tương ứng 10% giá trị giải thưởng.

- Công ty xổ số phải thanh toán đủ số tiền thưởng cho người trúng thưởng trong vòng 5 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị lĩnh thưởng.

- Người trúng giải cũng có thể ủy quyền cho người khác nhận thay, nhưng phải có đầy đủ những giấy tờ theo quy định.

MINH TRANG (Tổng hợp)