Xổ số Long An 10/12/2022 - Kết quả XSLA hôm nay 10/12

(VTC News) -

XSLA 10/12. VTC News hôm nay - thứ Bảy ngày 10/12/2022 trực tiếp kết quả xổ số Long An, chương trình quay số trực tiếp XSLA sẽ diễn ra tại trường quay công ty XSKT Long An. Thời gian mở thưởng XSKT Long An hôm nay bắt đầu lúc 16h10, các kết quả XSLA hôm nay được cập nhật liên tục cho đến khi kỳ quay số kết thúc lúc 16h30.

XSLA 10/12/2022 - KQXS Long An hôm nay - Trực tiếp XS Long An thứ Bảy 10/12

Xem thêm kết quả XSKT Long An 2 ngày gần nhất

- Kết quả XSKT Long An ngày 3 tháng 12

Xổ số kiến thiết Long An 3/12 - XSLA thứ Bảy.

- KQ XSKT tỉnh Long An ngày 26 tháng 11

Kết quả XSKT LA thứ Bảy ngày 26/11/2022.

Thống kê số lượng và giá trị các giải thưởng hấp dẫn dành cho người chơi trúng thưởng XSMN

XSKT miền Nam có tất cả 11 giải thưởng từ thấp đến cao với tổng giá trị các giải thưởng lên tới gần 5 tỷ đồng, cụ thể ở bảng dưới đây như sau:

Thống kê số lượng và các giá trị giải thưởng hấp dẫn cho người chơi dự thưởng XSMN.

Người chơi tham gia dự thưởng XSMN cần lưu ý những điều gì?

- Hình thức nhận thưởng sẽ do người trúng thưởng quyết định tùy vào nhu cầu cá nhân của họ, có 2 hình thức mà người chơi có thể chọn lựa đó là nhận thưởng bằng tiền mặt và nhận thưởng qua chuyển khoản ngân hàng. Tuy nhiên, nếu số tiền thưởng quá lớn, công ty xổ số cũng sẽ cân nhắc lựa chọn cho khách hàng hình thức chuyển tiền phù hợp và an toàn hơn là chuyển khoản.

- Về vấn đề bảo mật thông tin cá nhân, khách hàng sẽ được công ty xổ số xác nhận thông tin cá nhân khi lĩnh thưởng và được bảo mật một cách tuyệt đối.

Kết quả xổ số Long An mới nhất ngày 3/12 (thứ Bảy) như sau:

- Giải Đặc biệt thuộc về khách hàng sở hữu vé có các số trùng khớp 800724 với trị giá giải thưởng 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất thuộc về khách hàng sở hữu vé có dãy số 54847 với giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng.

- Khách hàng sở hữu vé có dãy số 89707 trúng thưởng giải Nhì giá trị 15 triệu đồng.

Xem kết quả xổ số Long An ngày 10/12, KQ XSLA hôm nay, KQXS miền Nam thứ Bảy 10/12/2022 và các ngày khác trong tuần trên VTC News.