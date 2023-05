Xổ số kiến thiết Bình Dương phát hành sai thông tin tuyên truyền trên vé số

(VTC News) -

Theo đó, thông tin trên tờ vé có sự sai sót chủ đề và nội dung tuyên truyền Kỷ niệm 69 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2023) bị nhầm lẫn với nội dung Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không.

Tờ vé số bị sai thông tin.

"Chiến thắng Điện Biên Phủ và chiến thắng Điện Biên Phủ trên không là hai sự kiện lịch sử hoàn toàn khác nhau, đây là lỗi của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương. Ban Giám đốc công ty đã nghiêm túc tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, chấn chỉnh việc thiếu sự phối hợp, kiểm duyệt đối với quy trình của đơn vị in. Đồng thời, công ty đã làm việc với đơn vị in, đề nghị chấn chỉnh lại quy trình tạo mẫu thiết kế và duyệt mẫu in vé số", văn bản xin lỗi nêu.

Theo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương, sự nhầm lẫn đã ảnh hưởng đến việc thông tin tuyên truyền lịch sử đến khách hàng, làm ảnh hưởng đến các cấp, các ngành của tỉnh Bình Dương. Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương xin lỗi và nghiêm túc rút kinh nghiệm trong thời gian tới.

Cùng ngày, Công ty in tổng hợp Bình Dương cũng lên tiếng về sai sót nội dung tuyên truyền trên kỳ vé 05K18.

Nguyên nhân dẫn đến sai sót là trong quy trình tạo mẫu thiết kế và duyệt mẫu in vé số, Công ty In Bình Dương chưa kiểm soát kỹ nội dung trước khi duyệt mẫu. Ban giám đốc đã làm việc với bộ phận sản xuất liên quan, chấn chỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm, tránh để lỗi lặp lại trong thời gian tới.

Hoàng Thọ