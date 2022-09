Xổ số An Giang hôm nay 29/9 - Trực tiếp kết quả XSAG 29/9/2022

(VTC News) -

XSAG 29/9. Kết quả xổ số An Giang hôm nay thứ Năm ngày 29/9/2022. Kết quả xổ số An Giang được quay thưởng lúc 16 giờ 10 phút vào thứ 5 hàng tuần trực tiếp từ trường quay của Công ty Xổ số Kiến thiết ở tỉnh An Giang. Kết quả XSAG hôm nay sẽ được VTC News cập nhật từ giải Tám đến giải Nhất và cuối cùng là công bố giải Đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang 29/9 - XSAG 29/9 - Xổ số An Giang hôm nay - XSAG thứ Năm ngày 29/9/2022

Cơ cấu giải thưởng XSAG

Số giải Loại giải thưởng Số trùng khớp Giá trị giải thưởng (VNĐ) 1 Đặc biệt 6 2.000.000.000 10 Nhất 5 30.000.000 10 Nhì 5 15.000.000 20 Ba 5 10.000.000 70 Tư 5 3.000.000 100 Năm 4 1.000.000 300 Sáu 4 400.000 1.000 Bảy 3 200.000 10.000 Tám 2 100.000

- 9 giải phụ Đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự giải Đặc biệt, giá trị giải 50.000.000 VNĐ.

- 45 giải Khuyến khích thuộc về những vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại (ngoại trừ số hàng trăm ngàn trúng giải Đặc biệt), giá trị giải 6.000.000 VNĐ.

Vé xổ số trúng thưởng phải đáp ứng những điều kiện sau:

- Với vé dạng chứng chỉ:

+ Vé xổ số lĩnh thưởng tham gia dự thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không tẩy xoá, không chắp vá, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.

+ Vé xổ số trúng thưởng bị rách rời do các nguyên nhân khách quan nhưng đủ căn cứ để xác định hình dạng vé ban đầu, tính xác thực của vé, vé không nhằm trong nhóm đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến những yếu tố xác định trúng thưởng, doanh nghiệp kinh doanh xổ số tổ chức thẩm tra nhằm xác minh và quyết định việc trả thưởng hay từ chối trả thưởng cho khách hàng.

- Với vé dạng điện tử:

Doanh nghiệp kinh doanh xổ số trả thưởng cho khách hàng căn cứ vào các thông tin tham gia dự thưởng của khách hàng được ghi lại và lưu trữ ở hệ thống của doanh nghiệp đối chiếu với các thông tin tại tài khoản tham gia dự thưởng của khách hàng đăng ký theo quy định của pháp luật.

- Với doanh nghiệp kinh doanh xổ số, phải quy định cụ thể về điều kiện của vé xổ số lĩnh thưởng tại Thể lệ tham gia dự thưởng.

Những quý khách may mắn trúng thưởng liên hệ nhận thưởng ở đại lý xổ số kiến thiết tỉnh An Giang gần nhất hoặc liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn MTV XSAG theo địa chỉ: 64C đường Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang. Điện thoại: (0296) 3857 903

Theo dõi kết quả xổ số hôm nay 29/9: xổ số An Giang hôm nay, XSMN 29/9, XSAG được cập nhật hàng ngày trên VTC News.