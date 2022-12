Xổ số An Giang 8/12 - kết quả XSAG thứ Năm 8/12/2022

(VTC News) -

XSAG 8/12. Theo dõi trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay - thứ Năm ngày 8/12. Kết quả XSAG được quay số và công bố vào lúc 16h10-16h30 thứ Năm hàng tuần trên VTC News. Công ty Xổ số Kiến thiết An Giang phụ trách mở thưởng kết quả hôm nay. KQXS An Giang gồm 11 giải bao gồm từ giải Tám đến giải Đặc biệt.

Kết quả xổ số An Giang 8/12 - XSAG 8/12 - XSAG hôm nay thứ Năm ngày 8/12/2022

Cập nhật thêm kết quả XSAG 2 ngày tuần trước

- Kết quả XSAG thứ Năm ngày 1/12/2022

Xổ số An Giang kỳ trước thứ Năm ngày 1/12.

- Kết quả XSAG thứ Năm ngày 24/11/2022

Kết quả XSKT AG thứ Năm ngày 24/11/2022.

Thống kê số lượng và giá trị các giải thưởng của XSMN

Với một tấm vé xổ số truyền thống mua tại công ty XSKT có giá 10.000 đồng, khách hàng dự thưởng XSMN có cơ hội nhận được một trong hàng nghìn giải thưởng giá trị sau:

Các phần thưởng giá trị của XSMN được cập nhật đầy đủ.

Trúng thưởng XSKT miền Nam, người chơi cần làm gì?

- Người sở hữu vé số trúng thưởng cần ký tên của mình trực tiếp lên vé và bảo quản vé cẩn thận. Người sở hữu vé số trúng thưởng cũng sẽ là người phải đến công ty XSKT để làm thủ tục nhận thưởng. Trường hợp bất khả kháng không thể đến nhận thưởng, người trúng thưởng ủy quyền cho người đến nhận có giấy ủy quyền được xác nhận bởi người trúng và địa phương.

- Sau khi khách hàng đến công ty xổ số để làm thủ tục, các nhân viên sẽ kiểm tra tình trạng vé đảm bảo hợp lệ chưa và các thông tin cần thiết để hoàn thành thủ tục nhận thưởng.

- Khi hoàn thành thủ tục, tiền thưởng sẽ được trao cho người trúng thưởng bằng cách trao trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo nhu cầu của người trúng thưởng. Trong trường hợp người chơi trúng thưởng với giá trị lớn hơn 10 triệu đồng thì người đó phải hoàn 10% thuế cho công ty xổ số đó.

Theo dõi kết quả xổ số An Giang hôm nay 8/12 và kết quả XSMN mỗi ngày trên VTC News để cập nhật kết quả xổ số một cách sớm nhất và không lỡ thời gian nhận thưởng.