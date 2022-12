Xổ số An Giang 15/12 - kết quả XSAG thứ Năm 15/12/2022

(VTC News) -

XSAG 15/12. VTC News cập nhật trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay - thứ Năm ngày 15/12. Kết quả XSAG hôm nay sẽ được quay số và công bố vào lúc 16h10-16h30. Hàng tuần XSAG sẽ quay số vào thứ Năm. Công ty Xổ số Kiến thiết An Giang sẽ mở thưởng kết quả ngày hôm nay. KQXS An Giang gồm 11 giải và các giải từ giải Tám đến giải Đặc biệt sẽ được công bố đầy đủ tại đây.

Kết quả xổ số An Giang 15/12 - XSAG 15/12 - XSAG hôm nay thứ Năm ngày 15/12/2022

Giải thưởng chi tiết dành cho người trúng thưởng XSKT miền Nam

Người chơi XSMN dễ dàng mua vé số truyền thống mệnh giá 10.000 đồng tại các đại lý chính thống. Với dãy số được ghi trên tấm vé, người chơi may mắn sẽ có cơ hội trúng được ít nhất 1 trong 11 giải thưởng từ giải Tám đến giải Đặc biệt của xổ số miền Nam. Do số lượng giải thưởng có hạn nên khách hàng cần chú ý thời gian để nhận thưởng sớm nhất. Chi tiết số lượng và giá trị các giải thưởng của XSMN được cập nhật qua bảng dưới đây:

Chi tiết số lượng giải hấp dẫn của XSMN dành cho người trúng thưởng.

Lưu ý dành cho người chơi XSKT miền Nam khi nhận thưởng

- Người chơi đến nhận thưởng phải xuất trình vé trúng thưởng có chữ ký của người mua vé, giấy tờ cá nhân để làm thủ tục nhận thưởng. Nếu người nhận thưởng khác đến thay thì phải có giấy ủy quyền được địa phương xác nhận.

- Kể từ ngày có kết quả quay số, khách hàng có nhiều nhất là 60 ngày để đến làm thủ tục.

- Theo dõi lịch quay số của từng địa phương để không bị nhầm lẫn thời gian mở thưởng.

- Những người trúng thưởng trên 10 triệu đồng phải hoàn lại 10% thuế cho công ty XSKT.

Xem kết quả xổ số An Giang ngày 15/12, KQ XSMN hôm nay 15/12, theo dõi KQXS An Giang thứ Năm mỗi tuần trên VTC News.