Xổ số An Giang 10/11 - kết quả XSAG thứ Năm 10/11/2022

XSAG 10/11. VTC News trực tiếp kết quả xổ số An Giang hôm nay - thứ Năm ngày 10/11 nhanh nhất, chính xác nhất. Kết quả XSAG được công bố vào lúc 16h10-16h30 vào thứ Năm hàng tuần. Công ty Xổ số Kiến thiết An Giang mở thưởng kết quả hôm nay. KQXS An Giang gồm các giải từ giải Tám đến giải Đặc biệt dành cho người trúng thưởng.

Kết quả xổ số An Giang 10/11 - XSAG 10/11 - XSAG hôm nay thứ Năm ngày 10/11/2022

Thời gian mở thưởng và công bố KQXSMN các ngày trong tuần

Thứ 2 được công ty XSHCM, XSCM và XSDT mở thưởng và công bố kết quả

Thứ 3 được công ty XSVT, XSBL và XSBT mở thưởng và công bố kết quả

Thứ 4 được công ty XSDN, XSCT, XSST mở thưởng và công bố kết quả

Thứ 5 được công ty XSTN, XSDG, XSBT mở thưởng và công bố kết quả

Thứ 6 được công ty XSVL, XSBD và XSTV mở thưởng và công bố kết quả

Thứ 7 được công ty XSHCM, XSLA, XSBP và XSHG mở thưởng và công bố kết quả

Chủ nhật được công ty XSTG, XSKG và XSDL mở thưởng và công bố kết quả

Có những cách tra cứu KQ XSKT miền Nam như sau:

- Tra kết quả xổ số miền Nam mỗi ngày trên VTC News sau 16h30 mỗi ngày để cập nhật kết quả sớm nhất.

- Xem trực tiếp quá trình quay số mở thưởng và công bố kết quả xổ số ngày hôm đó. Tuy việc này tốn khá nhiều thời gian nhưng người chơi trúng thưởng sẽ có thể yêu cầu lĩnh giải ngay khi có kết quả.

- Tra cứu qua các trang xổ số chính thống được niêm yết trên mạng.

- Lấy kết quả trúng thưởng và phiếu dò từ người bán xổ số, đại lý gần nhất hoặc công ty xổ số.

- Sau khi tra kết quả, người chơi trúng thưởng có tối đa 60 ngày để đi đổi giải nếu trúng thưởng. Khi đi khách hàng cần đem theo các giấy tờ cần thiết để làm thủ tục nhanh nhất.

Kết quả xổ số An Giang hôm nay 10/11, kết quả XSAG mỗi ngày và KQXS miền Nam sẽ được cập nhật đầy đủ trên VTC News.