Xinh đẹp, giành 3 HCV Olympic Tokyo, cung thủ hay nhất Hàn Quốc vẫn bị mỉa mai

Cung thủ An San trở thành ngôi sao sáng nhất của đoàn thể thao Hàn Quốc tại Olympic Tokyo. Ở nội dung cá nhân nữ vừa kết thúc cách đây ít phút, An San thắng tay cung Elena Osipova (Ủy ban Olympic Nga) với tỷ số 6-5.

Sau khi hòa 5-5 sau 5 lượt bắn, An San đánh bại đối thủ ở loạt bắn "mũi tên vàng" với tỷ số 10-8, đoạt tấm HCV thứ 3 tại Olympic Tokyo. Trước đó, cung thủ sinh năm 2001 đã giành HCV ở nội dung đôi nam nữ (bắn chung với Kim De Jeok) và nội dung đồng đội nữ (cùng Yang Min Hee và Kang Chae Young).

An San bị chỉ trích vì cắt tóc ngắn.

Tấm HCV nội dung cá nhân nữ giúp An San trở thành VĐV đầu tiên ở Olympic Tokyo đoạt 3 HCV, chiếm 60% tổng số HCV của đoàn thể thao Hàn Quốc. Cô gái sinh năm 2001 cũng trở thành VĐV đầu tiên trong lịch sử thể thao Hàn Quốc giành 3 HCV ở một kỳ Thế vận hội.

Càng đáng nể hơn, An San giành cú hattrick vô địch tại Olympic Tokyo trong bối cảnh chịu áp lực từ quê nhà. Ngôi sao của đội bắn cung Hàn Quốc vấp phải chỉ trích của một bộ phận CĐV nam khi để tóc ngắn.

Trên Twitter, nhiều khán giả chỉ trích mái tóc ngắn của An San là dấu hiệu ủng hộ cho phong trào nữ quyền Hàn Quốc. Một số người thậm chí yêu cầu cô xin lỗi, cho rằng cô đáng bị tước huy chương Olympic.

"Chúng tôi không huấn luyện và nuôi cô bằng tiền thuế để cô thực hiện những hành động thể hiện nữ quyền như thế", một người viết trên tài khoản Instagram của An San.

Phong trào nữ quyền (đòi quyền bình đẳng cho nữ giới) đang phát triển mạnh mẽ tại Hàn Quốc. Phụ nữ Hàn Quốc đấu tranh đòi quyền bình đẳng gần đây như hợp pháp hóa phá thai, phát triển phong trào chống quấy rối tình dục, chống video quay lén nơi công cộng bằng nhiều cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử đất nước.

An San giành 3 HCV ở Olympic Tokyo.

Cắt tóc ngắn cũng là một trong những hành động tiêu biểu của phong trào nữ quyền. Tuy nhiên, phong trào này gây ra những tranh cãi nhất định.

Làn sóng chống đối phong trào nữ quyền đã bùng phát cực đoan khi cho rằng đây là chiến dịch nhằm bài xích, hạ thấp đàn ông Hàn Quốc. Một số khán giả cho rằng An San ủng hộ nữ quyền nên cho rằng cô không xứng đáng vô địch Olympic.

Dù vậy, An San vẫn nhận được sự ủng hộ của đông đảo người hâm mộ. Theo Channel News Asia, đã có ít nhất 6.000 bức ảnh chụp phụ nữ để tóc ngắn được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội để ủng hộ An San. "Tôi sẽ cắt tóc ngắn một lần nữa để ủng hộ cô ấy", một CĐV nữ chia sẻ trên Twitter.

Chính trị gia Hàn Quốc Sim Sang Jung cũng công khai bảo vệ An San. "Với sự cương nghị của mình, mong cô hãy vượt qua mọi định kiến ​​trên thế giới. Chúng tôi luôn sát cánh bên mái tóc cắt ngắn của cô và ủng hộ cô đến cùng", Sim Sang Jung viết trên Twitter.

Trên Instagram, An San cũng đáp trả bình luận của một số CĐV cực đoan. "Khi anh đang ngồi trong phòng và đưa ra những bình luận với sự mặc cảm, tôi đã giành 2 HCV Olympic", An San viết hôm 29/7. An San cũng cho rằng cắt tóc ngắn đơn giản bởi mái tóc ấy giúp cô thoải mái hơn.