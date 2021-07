Xin ra ngoài khu phong tỏa mua thuốc cho cha, nam thanh niên lại đi mua ma túy

(VTC News) -

Ngày 1/7, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa phát hiện và tạm giữ 2 thanh niên ở khu vực phong tỏa phường Phổ Thạnh để điều tra, làm rõ về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Xin ra ngoài khu phong tỏa mua thuốc cho cha, C. lại đi mua ma túy. (Ảnh: B.P)

Khoảng 13h30 ngày 30/6, N.Đ.C. (30 tuổi, trú phường Phổ Thạnh) cùng một người bạn đi xe máy đến chốt kiểm dịch số 3 để xin ra ngoài. Tại đây, C. trình bày việc cha bị bệnh thận rất nặng, cần phải mua thuốc gấp nên lực lượng trực chốt kiểm dịch cho qua.

Một lúc sau, C. quay lại chốt kiểm dịch và chở theo một thùng giấy. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, cán bộ Đồn Biên phòng Sa Huỳnh phối hợp với công an tiến hành khám xét. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng không thấy thuốc chữa bệnh như C. đã nói mà phát hiện 1 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng cùng 1 ống kim tiêm.

Biết không thể che giấu, C. khai nhận, mấy ngày qua phường Phổ Thạnh bị phong tỏa để chống dịch COVID-19 nên C. không có ma túy sử dụng. Vì vậy, C. bịa chuyện cha bị bệnh để có thể ra ngoài mua ma túy. Túi nilon chứa ma túy tổng hợp bị lực lượng chức năng tịch thu được C. mua của một nam thanh niên không rõ lai lịch với giá 500.000 đồng.