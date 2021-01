Xin điều chỉnh quy hoạch KĐT An Phú-An Khánh lần 6: Người dân phản ứng gay gắt

(VTC News) -

Mới đây, UBND Quận 2 (TP.HCM) có văn bản số 3013/UBND-QLĐT gửi UBND phường An Phú về ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan đến nội dung nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị (KĐT) An Phú - An Khánh Quận 2.

Theo UBND Quận 2, phương án điều chỉnh quy hoạch được Công ty Cổ phần Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC) phối hợp cùng UBND phường An Phú tổ chức lấy ý kiến cộng đồng cư dân trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 8/2019.

"Trên cơ sở các ý kiến góp ý, HDTC và VIUP (Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn quốc gia - Bộ Xây dựng) đã tiếp thu và điều chỉnh một số nội dung của phương án điều chỉnh quy hoạch 1/2000 KĐT An Phú An Khánh", văn bản của UBND Quận 2 ghi rõ.

Cụ thể, HDTC và VIUP đề xuất điều chỉnh nhiều khu đất công cộng tại KĐT thành đất nền: Công viên khu A (diện tích 10.504m2) được đề xuất hoán đổi thành 92 nền đất tương ứng phục vụ tái định cư tại chỗ cho các hộ dân; diện tích cây xanh được hoán chuyển sang 3 lô nền đất ở có ký hiệu AC9, A15 và CXdc4; khu đất trường mầm non khu C được điều chỉnh thành đất ở.

HDTC và VIUP cũng đề xuất cho phép nhiều chung cư được nâng thêm tầng; đề xuất phương án điều chỉnh chiều rộng mặt cắt rạch Bà Cả đoạn giáp đường Trần Lựu và đoạn phía Nam cầu Ông Tranh...

Như vậy, sau 5 lần điều chỉnh quy hoạch, đây là lần xin điều chỉnh thứ 6 của HDTC. Nếu việc xin điều chỉnh được phê duyệt thì KĐT An Phú - An Khánh sẽ mang một diện mạo mới so với quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt vào năm 1999.

Ngày 7/1, phản ánh đến VTC News, nhiều người dân KĐT An Phú - An Khách cho rằng, việc HDTC và UBND phường An Phú tổ chức lấy ý kiến người dân thông qua hình thức bỏ phiếu là thiếu khách quan và thiếu trung thực.

"Việc giám sát bỏ phiếu rất lơ là, ai muốn bỏ thì bỏ. Chúng tôi ghi nhận được không ít trường hợp bỏ phiếu là nhân viên môi giới, thợ hồ, bảo vệ của HDTC tham gia bỏ phiếu. Như vậy tránh sao được việc phiếu đồng ý bị áp đảo. Chưa kể đến việc phiếu lấy ý kiến thể hiện nội dung lan man, nhằm gây nhầm lẫn cho người dân", ông Nguyễn Đình Phương - đại diện người dân Khu phố 5 (phường An Phú) bức xúc.

Theo ông Phương, sau 20 năm quy hoạch, HDTC đã 5 lần điều chỉnh dẫn điến việc tăng tỷ lệ dân số đáng báo động cho KĐT An Phú - An Khánh.

Trong khi đó, tại quyết định giao đất của Thủ tướng số 783/QĐ-TTG ngày 13/8/1999 thì toàn bộ đất hạ tầng xã hội trong đó có đất công viên cây xanh, văn hoá giáo dục, thể dục thể thao, y tế, dịch vụ công cộng… không phải nộp tiền sử dụng đất càng khẳng định nhà đầu tư không được lấy đất này sử dụng vào mục đích khác.

Vì vậy, nếu việc điều chỉnh được phê duyệt sẽ làm giảm tỷ lệ cây xanh, đất công viên, đất công xuống còn dưới 1m2/người, phá vỡ quy hoạch đã được Thủ tướng và Kiến trúc sư trưởng TP.HCM phê duyệt.

Do đó, người dân đề nghị thanh tra toàn bộ phiếu thăm dò lấy ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị An Phú - An Khánh, đề nghị UBND phường An Phú công bố danh sách cư dân đủ điều kiện đã đi bỏ phiếu, đồng thời đề nghị huỷ kết quả kiểm phiếu thăm dò ngày 3/10/2020.