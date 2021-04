Xi măng Hà Tiên 1: Cổ phiếu đi lùi, lợi nhuận tụt dốc

(VTC News) -

Ngày giao dịch 20/4, dù có lúc tăng gần 26 điểm nhưng áp lực chốt lời tăng mạnh đã làm chỉ số VN-Index thu hẹp đáng kể đà tăng, đóng cửa chỉ còn tăng gần 8 điểm.

Theo đó, kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 7,7 điểm, đóng cửa ở mức 1.268,28. Thanh khoản HSX ở mức gần 844 triệu cổ phiếu tăng 3%, giá trị hơn 23.100 tỷ đồng tăng 17%. Độ rộng thị trường nghiêng về số mã giảm giá (187 mã tăng/ 227 mã giảm). HNX-Index tăng 0,73 điểm lên 296,48 điểm. Toàn sàn có 101 mã tăng, 129 mã giảm và 53 mã đứng giá. UPCoM-Index giảm 0,31 điểm xuống 81,68 điểm.

Xi măng Hà Tiên 1 giảm sâu lợi nhuận quí I/2020. (Ảnh: Vicem)

Ngược diễn biến tích cực của HoSE, mã HT1 của Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 giảm 1,43% về 17.250 đồng/cổ phiếu, tương đương mỗi cổ phiếu giảm 250 đồng. Trước đó, mã HT1 chứng kiến nhiều phiên đỏ lửa, dù thanh khoản khá tốt.

Tính từ đầu năm (1/1 – 20/4), HT1 giảm 1,15%, tức “bay” 200 đồng mỗi cổ phiếu. Trong khoảng thời gian này, cổ phiếu HT1 giao dịch thấp nhất ghi nhận tại 16.000 đồng/cổ phiếu (ngày 28/1) và cao nhất là 19.257 đồng/cổ phiếu (ngày 23/3). Thanh khoản trung bình 1,3 triệu cổ phiếu mỗi ngày giao dịch.

Không chỉ cổ phiếu đi lùi, lợi nhuận của Xi măng Hà Tiên 1 cũng giảm sâu. Báo cáo tài chính cho thấy, quý I, HT1 ghi nhận doanh thu thuần ở mức 1.741 tỷ đồng, xấp xỉ so với cùng kỳ năm trước. Do giá vốn tăng 4,5% lên mức 1.502 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp giảm 19% xuống còn 240 tỷ đồng. Lãi sau thuế 3 tháng đầu năm ở mức gần 95 tỷ đồng, giảm 9,5% so với cùng kỳ 2019.

Tổng tài sản HT1 ở mức 9.173 tỷ đồng, giảm 8,6% so với cuối năm 2020. Tài sản ngắn hạn giảm 31% xuống còn 1.607 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm từ 1.079 tỷ đồng xuống chỉ còn 228 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 850 tỷ đồng. Hàng tồn kho tăng 10% lên mức 842 tỷ đồng.

Theo báo cáo thường niên, năm 2020 Xi măng Hà Tiên 1 đạt .963 tỷ đồng doanh thu, giảm 9,9% so với năm trước đó và hoàn thành gần 93% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 768 tỷ đồng, hoàn thành trên 92% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế, giảm 16,8% so với cùng kỳ, còn gần 616 tỷ đồng.

Năm 2021, Xi măng Hà Tiên đặt mục tiêu đạt 8.079 tỷ đồng doanh thu và thu nhập khác, tăng nhẹ 1,3% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận trước thuế tăng 6,27% lên mức 815 tỷ đồng.